25 Mart 2026 Çarşamba
Yüzde 40 zam gelecek: Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası 2.985 kişi ile yaptığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Vatandaşın yıl sonu ekonomi verilerine ilişkin tahminlerini ortaya koyan çalışmanın sonuçlarına göre, gıdaya yüzde 40 zam gelecek; dolar da 52 lira olacak.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını aktardı. Vatandaşın sene sonu için beklentileri karamsar tabloyu ortaya çıkardı.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİYİ DUYURDU

Toplam 2 bin 985 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre, hanehalkının 12 ay sonrası ile ilgili yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,08 puan yükseliş göstererek yüzde 49,89 seviyesine çıktı. Gıda, enerji ve dolarda artış beklentisi zirve yaptı.

GIDAYA YÜZDE 40 ZAM GELECEK

Anket verilerine göre yurttaşlar, son bir sene içinde fiyatı en çok yükselen ve gelecek 12 ayda da en çok zamlanması beklenen ürün/hizmet grupları olarak "gıda" ile "yakıt ve enerji" kalemlerine vurgu yaptı.

Gıdayı, fiyatı en çok yükselen ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı, bir önceki aya göre 0,6 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 40,5 seviyesinde oldu. Bu oran, hanehalkının yaklaşık yüzde 40'ının gıda fiyatlarındaki artış baskısını temel gündem maddesi olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

DOLAR DA YIL SONU 52 LİRA OLACAK

Hanehalkının döviz kurlarına yönelik beklentilerinde de yukarı yönlü seyir sürdü. Ankete katılan vatandaşların 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi, bir önceki aya göre 0,59 TL yükseliş gösterdi

Bu güncelleme ile beraber hanehalkının gelecek sene için dolar tahmini 52,15 TL olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşların yatırım tercihlerinde ise "altın alırım" diyenlerin oranı 0,3 puan azalarak yüzde 55,2’ye gerilerken; ev, dükkan veya arsa gibi gayrimenkul yatırımı yapacağını belirtenlerin oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 28,5 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
