Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor

AKP'nin Meclis'e getirmeye hazırlandığı kanunla; İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından 18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında İşsizlik Fonu'ndan karşılanmak üzere ücret ve prim desteği sağlanması planlanıyor

Aykut Metehan Aykut Metehan
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor - Resim: 1

"Genç İstihdam Hamlesi" kapsamındaki "İşe İlk Adım Programı"na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin hazırlıklarında sona geldi.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor - Resim: 2

Yakın zamanda TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, "İşe İlk Adım Programı" çerçevesinde İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişikliklere gidilerek, gençlerin erken yaşta işgücü piyasasına katılımının teşvik edilmesi, genç istihdamının artırılması, kayıtlı ve kalıcı istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor - Resim: 3

Bu kapsamda, özel sektör işverenlerince, İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından 18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında İşsizlik Fonu'ndan karşılanmak üzere ücret ve prim desteği sağlanacak.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor - Resim: 4

İstihdam edilecek gençlerde, İŞKUR kaydı bulunmak, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmak, uzun vadeli sigorta kollarından 90 günden fazla sigortalılığı ve yüksek öğretim öğrencisi olmamak şartları aranacak. Yabancılar ve yurt dışında çalışanlar bundan faydalanamayacak.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor - Resim: 5

Destekler, imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerleri için uygulanacak.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor - Resim: 6

Ayrıca destek süresi, her sigortalı için asgari ücrete kadar ücret desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğinin tamamının karşılanması durumunda 6 aya kadar olacak. Bu süre, her sigortalı için asgari ücretin yarısını geçmemek üzere ücret desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğinin yarısının tamamının karşılanması durumunda ise 18 ay geçerli olacak.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor - Resim: 7

Destek süresinin 6 ay tam ödeme olması durumunda işverenin işçiye ödeyeceği net asgari ücrete kadar olan tutarda işverene ödeme yapılacak. İşverenin, sigortalı için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim giderlerinin tamamı işveren adına Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlere maaş ve prim desteği; Kanun teklifi TBMM'ye geliyor - Resim: 8

Destek süresinin 18 ay yarım ödeme şeklinde gerçekleşmesi durumunda da ​​​​​​​işverenin işçiye ödeyeceği ücretin net asgari ücretin yarısına kadar olan tutar kadar işverene ödeme yapılacak. İşverenin, sigortalı için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim giderlerinin yarısı, işveren adına SGK'ya İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Kaynak: AA
