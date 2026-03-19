Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Yüreğimiz Madrid'de atacak: Temsilcimiz Samsunspor Avrupa mesaisinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı ilk maçta rakibine 3-1 mağlup oldu.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Samsunspor’un turu geçebilmesi için rövanşta en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. İki farklı üstünlük sağlaması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Her türlü beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise temsilci Avrupa’ya veda edecek.

1 8
Karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri ise merak konusu olmaya devam ediyor.

2 8
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Estadio de Vallecas Stadı'nda oynanacak.

3 8
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 23.00’te başlayacak.

4 8
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele TRT 1 de yayınlanacak.

5 8
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?

Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek

6 8
RAYO VALLECANO MUHTEMEL 11'LER

Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Perez, Lopez, Ciss, Chakkour, Camacho, Garcia, Zurawski.

7 8
SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mendes, Celil, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Mouandilmadji.

8 8
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro