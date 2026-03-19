Samsunspor’un turu geçebilmesi için rövanşta en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. İki farklı üstünlük sağlaması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Her türlü beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise temsilci Avrupa’ya veda edecek.
Yüreğimiz Madrid'de atacak: Temsilcimiz Samsunspor Avrupa mesaisinde
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı ilk maçta rakibine 3-1 mağlup oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri ise merak konusu olmaya devam ediyor.
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Estadio de Vallecas Stadı'nda oynanacak.
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 23.00’te başlayacak.
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele TRT 1 de yayınlanacak.
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?
Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek
RAYO VALLECANO MUHTEMEL 11'LER
Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Perez, Lopez, Ciss, Chakkour, Camacho, Garcia, Zurawski.
SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mendes, Celil, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Mouandilmadji.
Kaynak: Spor Servisi