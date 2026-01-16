Yok olmaktan kurtarılan hazine: Osmanlı’nın ikonu geri dönüyor: 500 personel gece gündüz çalışıyor

İkinci avluda yer alan Arz Odası, Babüssaade girişi ve Kum Kasrı’nda beden duvarları özgün haline kavuşturuldu. Ahşap konstrüksiyon çatı ve duvarlar tamamlanırken üst kurşun örtü ile Babüssaade revaklarında imalatlar sürüyor. Arz Odası’nı çevreleyen ahşap sütunlu revaklar tamamlandı, zemin kaplamaları, ahşap tavan ve tezyinat işleri devam ediyor.

HAS AHIRLAR'DAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



"Süvari kışlaları" yanında, geçmişte silah deposu ve ahır olarak kullanılan, 1320 metrekare kapalı alana sahip tek katlı yapıda sıva raspaları, derz açma, ahşap çatının sökülmesi, temel duvarı güçlendirme ve özgün zemin döşemelerinin ortaya çıkarılması işlemleri tamamlandı. Çatının yeniden teşkili, zemin kaplamaları ile ahşap pencere ve kapı imalatları eş zamanlı yürütülüyor.

Edirne Sarayı’nın ihyası, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun rehberliğinde mimar, mühendis, restoratör ve uzmanlardan oluşan ekiplerle yürütülüyor. Restorasyon ve kazı çalışmaları dahil olmak üzere sahada günlük 500 personel görev yapıyor.