Jose Mourinho’nun teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği yönündeki iddialar gündemden düşmüyor.
Yok artık... Sürpriz Jose Mourinho iddiası: Geri dönüyor
Fenerbahçe'nin görevine son vermesinin ardından Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi.Furkan Çelik
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekibi Newcastle United’da teknik direktör değişikliği ihtimali masaya yatırıldı.
Bu süreçte kulüp yönetimindeki bazı isimlerin, teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho’yu ciddi bir aday olarak değerlendirdiği öne sürüldü.
İngiltere'deki geçmiş tecrübeleri göz önünde bulundurulduğunda Mourinho'nun Newcastle United'da başarılı olabileceği düşünülüyor.
Yine de ligde 14. sıraya kadar gerileyen Newcastle United’da mevcut teknik direktör Eddie Howe’un yerine Mourinho'nun aday gösterilmesi, kulübün taraftarlarını memnun eden bir gelişme olmadı.
Yönetimin, takımı Avrupa kupalarına taşıyabilecek ve aynı zamanda kulübün küresel marka değerini yükseltebilecek bir teknik adam üzerinde durduğu ifade edilse de taraftarlar Mourinho'nun aksine başarıya aç genç bir isimle anlaşılmasının daha doğru olacağını savunuyor.
Jose Mourinho’nun yeniden Premier Lig’e dönme ihtimali, Avrupa futbolunda dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor.
Newcastle United’ın içinde bulunduğu süreç ve teknik direktör arayışı, bu ihtimali daha da güçlendirirken, deneyimli teknik adamın kariyerinde bir kez daha İngiltere sahnesine çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Mourinho’nun başında bulunduğu Benfica, Portekiz Ligi’nde 29 hafta sonunda 69 puan topladı.
Portekizli teknik adam önceki takımı Fenerbahçe’de görev yaptığı dönemde ise toplam 62 maça çıktı ve 2.02 puan ortalaması yakaladı.