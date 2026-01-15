Kısa sürede TikTok ve Instagram gibi platformlarda büyük bir hayran kitlesine ulaşan Nia Noir, estetik görünümüyle binlerce övgü almıştı. Fenomenin arkasındaki gerçek kimliğin yapay zekâ ürünü olması, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı.
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan...
Son zamanlarda sosyal medyada güzelliğiyle gündem olan Nia Noir hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen bu fenomenin, aslında gerçek bir insan olmadığı ve yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulmuş dijital bir karakter olduğu anlaşıldı.
Noir’in TikTok’ta 2,5 milyon, Instagram’da ise 212 bin takipçisi bulunuyor. Ayrıca OnlyFans benzeri bir yetişkin içerik platformu olan Fansly’de ücretli olarak sunulan 18 içeriği yer alıyor. Bunun yanında, paralı paylaşımlar yaptığı bir Telegram kanalı da mevcut.
TikTok’ta paylaştığı videolar milyonlarca izlenmeye ulaşırken, son videoları sırasıyla 17,7 milyon, 15,5 milyon ve 8,2 milyon görüntülenme aldı. Takipçileri, yorumlarda onu “dünyanın en güzel kızı” olarak nitelendirirken, “cennetten gönderilmiş bir hediye” ve “nasıl model olmadın?” gibi ifadelerle hayranlıklarını dile getirdi.
Dikkatli bazı kullanıcılar, videolar arasında belirgin yüz farklılıkları olduğunu fark etti.
Aynı kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerde yüz hatlarının ciddi biçimde değişmesi şüpheleri artırdı.
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Nia Noir’in, tamamen yapay zekâ yardımıyla oluşturulmuş bir dijital karakter olduğu kesinleşti.