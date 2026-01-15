Yeniçağ Gazetesi
15 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan...

Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan...

Son zamanlarda sosyal medyada güzelliğiyle gündem olan Nia Noir hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen bu fenomenin, aslında gerçek bir insan olmadığı ve yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulmuş dijital bir karakter olduğu anlaşıldı.

Haberi Paylaş
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 1

Kısa sürede TikTok ve Instagram gibi platformlarda büyük bir hayran kitlesine ulaşan Nia Noir, estetik görünümüyle binlerce övgü almıştı. Fenomenin arkasındaki gerçek kimliğin yapay zekâ ürünü olması, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı.

1 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 2

Noir’in TikTok’ta 2,5 milyon, Instagram’da ise 212 bin takipçisi bulunuyor. Ayrıca OnlyFans benzeri bir yetişkin içerik platformu olan Fansly’de ücretli olarak sunulan 18 içeriği yer alıyor. Bunun yanında, paralı paylaşımlar yaptığı bir Telegram kanalı da mevcut.

2 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 3

TikTok’ta paylaştığı videolar milyonlarca izlenmeye ulaşırken, son videoları sırasıyla 17,7 milyon, 15,5 milyon ve 8,2 milyon görüntülenme aldı. Takipçileri, yorumlarda onu “dünyanın en güzel kızı” olarak nitelendirirken, “cennetten gönderilmiş bir hediye” ve “nasıl model olmadın?” gibi ifadelerle hayranlıklarını dile getirdi.

3 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 4

Dikkatli bazı kullanıcılar, videolar arasında belirgin yüz farklılıkları olduğunu fark etti.

4 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 5

Aynı kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerde yüz hatlarının ciddi biçimde değişmesi şüpheleri artırdı.

5 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 6

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Nia Noir’in, tamamen yapay zekâ yardımıyla oluşturulmuş bir dijital karakter olduğu kesinleşti.

6 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 7
7 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 8
8 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 9
9 10
Yine kandırıldık: TikTok fenomeninin sırrı ortaya çıktı... Meğer insan... - Resim: 10
10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro