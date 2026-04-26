Türk sanat müziğinin tanınmış isimlerinden Morgül, Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programında çarpıcı ifadeler kullandı. Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, ilk olarak Hülya Avşar’a yönelik eleştirilerde bulundu.
Yılmaz Morgül ünlü isimlere ateş püskürdü: Hülya Avşar’ı topa tuttu
Yılmaz Morgül, katıldığı bir programda yaptığı sert ve dikkat çekici açıklamalarla gündeme oturdu. Sanat dünyasından pek çok ismi eleştiren Morgül, yalnızca Yıldız Tilbe için özel bir sevgi beslediğini söyledi.Derleyen: Cemile Kurel
HÜLYA AVŞAR’I HEDEF ALDI
Morgül, Avşar’ın Türk sanat müziği yorumlamasını sert sözlerle eleştirerek, bu alandaki yeterliliğini sorguladı ve sahne duruşunu hedef aldı.
EBRU GÜNDEŞ’E KIRGIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Programda Ebru Gündeş hakkında da konuşan Morgül, meslek hayatlarının başlangıcına değinerek geçmişte yaşadıklarıyla ilgili sitem dolu ifadeler kullandı.
Gündeş’in kariyerinin ilk dönemlerinde kendisinden destek gördüğünü belirten sanatçı, sonrasında yaşanan kırgınlıkların kalbinde iz bıraktığını söyledi.
YILDIZ İÇİN ‘HAYAT ARKADAŞI OLABİLECEK KİŞİ’ DEDİ
Öte yandan Morgül, Yıldız Tilbe için oldukça duygusal ifadeler kullandı. Tilbe’ye duyduğu hayranlığı açıkça dile getiren sanatçı, onu “gerçek bir sanatçı ve hayat arkadaşı olabilecek biri” olarak tanımladı.
SELDA BAĞCAN’IN ULUSLARARASINDA EN BİLİNEN İSİM OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Dünya çapında tanınan Türk sanatçılar konusuna da değinen Morgül, Selda Bağcan’ın uluslararası alanda en bilinen isim olduğunu savundu.
Bu noktada Tarkan dahil pek çok isme göndermede bulunarak müzik sektöründeki bazı başarıların “stratejik ve abartılı” olduğunu öne sürdü.
Son olarak Bülent Ersoy hakkında da konuşan Morgül, sanatçının yaşam tarzına dair iddialar ortaya attı ve açıklamalarıyla tartışma yarattı.
Morgül’ün bu çıkışları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.