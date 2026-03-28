Yeniçağ Gazetesi
28 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
Yıllar onları nasıl değiştirdi? Ünlülerin şaşırtıcı değişimleri

Yıllar sadece takvim yapraklarını değil, hayranı olduğumuz yüzleri de değiştiriyor. İlk gençlik heyecanlarından bugünkü olgunluklarına; işte stil evrimleri ve geçen yılların izleriyle yıldızların ilham veren dönüşüm hikayeleri.

ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ YÜKSEL AK

İzmir Fashion Week kapsamında podyumdaki yerini alan Yüksel Ak, zamana meydan okuyan zarafetiyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İstanbul'un hareketli ve ışıltılı yaşamını bir kenara bırakıp İzmir'in dinginliğine yerleşen tescilli güzel, "emeklilik hayatı" olarak adlandırdığı yeni düzeni ve modellik kariyeri hakkında içten paylaşımlarda bulundu.

18 ve 14 yaşlarında iki çocuğu olan Ak, yaşantısını anlattı: "Annelik ve İzmir, biraz emeklilik hayatı gibi... Hamile kalınca İzmir'e taşındık. Sakin ve huzurlu bir hayatımız var İzmir'de..."

Yüksel Ak:

"İstanbul'a gittiğimde iki gün sonra hemen İzmir'e dönmek istiyorum."

"46 yaşındayım, zaten her şey değişti, eskisi gibi ortam değil. Bıraktığım için hiç pişman değilim. Mutluyum ve huzurluyum."

Sabah'ın haberine göre, seneler içerisindeki değişimiyle gündem olan diğer isim: Özlem Düvencioğlu

Parmaklıklar Ardında dizisindeki performansıyla konuşulan 45 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

KURTLAR VADİSİ ERHAN'I GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu, aradan geçen zamana rağmen unutulmaz karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizideki "Güllü Erhan" karakteriyle milyonların hafızasına kazınan Erhan Ufak, uzun süredir devam ettirdiği sessizliğini, sergilediği şaşırtıcı değişimle bozarak yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçmişte 140 kilograma kadar ulaşan ünlü oyuncu, geçirdiği cerrahi operasyon ve sonrasında hayatına dahil ettiği disiplinli alışkanlıklar sayesinde tam 55 kilo vererek 85 kiloya geriledi. Bu radikal dönüşümle adeta bambaşka birine dönüşen Erhan Ufak, yeni imajıyla takipçilerini hayretler içinde bıraktı.

ESRA CEYHAN

90'lı yılların televizyon dünyasında derin izler bırakan Esra Ceyhan, uzun süren sessizliğini sosyal medya paylaşımlarıyla bozarak yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönemin efsaneleşen "A'dan Z'ye" programıyla hafızalara kazınan ve gündüz kuşağının seyrini değiştiren ünlü sunucu, ekranlardan uzak kalmasına rağmen popülaritesinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.

Artık 56 yaşında olan ünlü sunucu, televizyon dünyasındaki aktif kariyerini noktaladıktan sonra hayranlarıyla bağını sosyal medya aracılığıyla sürdürmeyi seçiyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı güncel kareler ise kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

AKASYA DURAĞI'NDAKİ 'FATO ANEY': SEMA ARAS

Türk televizyon tarihinin pek çok sevilen yapımında boy gösteren Sema Aras, yer aldığı projelerle izleyicinin hafızasında silinmez bir yer edindi. Kariyeri boyunca Kurtlar Vadisi, Mutlugiller, Sırlar Dünyası, Ateşli Topraklar, Belalı Baldız, Doktorlar, Memur Muzaffer, Son Bahar ve Pis Yedili gibi birbirinden farklı dizilerde rol alan başarılı oyuncu, asıl büyük çıkışını ise bir döneme damga vuran Akasya Durağı ile yaptı.

SON HALİ!

Şu an 61 yaşında olan deneyimli oyuncu, saçlarını kısacık kestirip pembeye boyatarak adeta stilinde bir devrim yaptı. Sema Aras'ın bu alışılmışın dışındaki cesur imajı, hem sadık hayran kitlesini hem de genel izleyiciyi büyük bir şaşkınlığa sürükledi.

MİRKELAM!

Kokoreç, Unutulmaz ve Her Gece gibi klasikleşmiş eserleriyle Türk pop müziğinde bir döneme damga vuran Mirkelam, uzun bir süredir hem müzik piyasasından hem de kameraların önünden uzakta, dingin bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 59 yaşında olan efsanevi sanatçı, ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Mirkelam'ın özellikle kırlaşan sakalları ve yıllar içindeki değişimi hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

AŞK-I MEMNU'NUN CEMİLE'Sİ ŞAŞIRTTI

Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre gibi dev isimleri aynı kadroda buluşturan efsane yapım, üzerinden yıllar geçmesine rağmen her ayrıntısıyla sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Türk televizyon tarihinin bu ikonik dizisi, günümüzde bile paylaşılan her kesitiyle gündemin zirvesine yerleşmeyi başarıyor.

Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürse de, Ermiş sosyal medyada ilgi odağı oldu.

MELİH GÖRGÜN'ÜN SON HALİ...

Bazı izleyiciler onu ekranlardaki dizi ve sinema projeleriyle tanırken, bazıları ise müzik dünyasındaki yetenekli kimliğiyle hatırlıyor. Ancak son dönemde gün yüzüne çıkan bir ayrıntı, Görgün’ün kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı: Kendisi aynı zamanda başarılı bir akademisyen.



Melih Görgün, hem akademik alanda derin bilgiye sahip hem de sahnede müzik ve oyunculukla büyüleyen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Onun çok yönlülüğü, "14 Bahar Geçti" şarkısından bugüne, hem hayranlarını hem de öğrencilerini etkilemeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN BAMBİ'Sİ BURÇİN ORHON

Türkiye'nin dans ve sahne sanatları tarihindeki en köklü isimlerinden biri olan Burçin Orhon, uzun yıllardır süregelen hem dansçılık hem de oyunculuk kariyeriyle popülaritesini korumaya devam ediyor. 17 Mart 1962 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açan usta sanatçı, sanat dünyasına olan tutkusunu henüz çok küçük yaşlardayken keşfetmişti.

İŞTE SON HALİ

Birkaç yıl önce Alzheimer başlangıcı tanısı alan Burçin Orhon, bu zorlu sürecin ardından Kuşadası'na yerleşerek daha sakin ve huzurlu bir yaşamı tercih etti. Ancak hayranlarından kopmayan usta sanatçı, dijital dünyadaki aktifliğini koruyarak sosyal medya üzerinden takipçileriyle bağını sürdürüyor. Hem sağlık yolculuğunu hem de günlük yaşantısındaki değişimleri samimiyetle aktaran Orhon, azmiyle geniş kitlelere umut ışığı olmaya devam ediyor.

