Yıldız Tilbe’den Gazze’ye büyük destek: Yeni çadır kent açıldı

Çadır kent içerisinde bir mescit, çocukların eğitim alması için “Yıldız Tilbe Okulu” ile birlikte güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak alanı gibi temel altyapı hizmetleri de yer alıyor. Bu sayede hem barınma hem de günlük yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli hizmetler sağlanıyor.