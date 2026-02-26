Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sonucu evlerini kaybeden Filistinliler için bağış yapan sanatçı Yıldız Tilbe’nin desteğiyle yeni bir çadır kent açıldı. İsrail’in 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü bombardıman ve saldırılar nedeniyle Gazze’de neredeyse ayakta kalan ev kalmadı.
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye büyük destek: Yeni çadır kent açıldı
Gazze’de ilk çadır kent kurulduktan sonra, sanatçı Yıldız Tilbe’nin 300 bin dolarlık bağışı ve 12 bin kişilik iftar desteğiyle İsrail saldırılarında evlerini kaybedenler için “Yıldız Tilbe Çadır Kenti 2” hayata geçirildi.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Filistin makamlarının verilerine göre Gazze’de yapıların yaklaşık yüzde 90’ı yok oldu ve yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip bölgede halkın yarısından fazlası, çoğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Ünlü Türk sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze’de evlerini yitiren aileler için dayanıklı yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağladı. Bağışlarıyla Gazze’nin kuzey kısmında yer alan Zeytun Mahallesi’nde inşa edilen yeni yerleşim bölgesi, “Yıldız Tilbe Çadır Kenti 2” adıyla hizmete açıldı.
Kudüs İçin Gönüllüler Derneği ile iş birliği içinde, Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan çadır kentte yaklaşık 80 çadır bulunuyor. Yaklaşık 90 aile için barınma imkânı sunan kamp, Filistinlilerin temel yaşam gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlandı.
Çadır kent içerisinde bir mescit, çocukların eğitim alması için “Yıldız Tilbe Okulu” ile birlikte güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak alanı gibi temel altyapı hizmetleri de yer alıyor. Bu sayede hem barınma hem de günlük yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli hizmetler sağlanıyor.
Gazze’deki açılış töreni, bölgede yaşayan Filistinliler ve yardım örgütlerinin katılımıyla düzenlendi. Yerinden edilen aileler, çadır kentte kendilerine ayrılan alanlarda güvenli bir yaşam alanı bulmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Çocuklar için kurulan okul, özellikle savaşın olumsuz etkilerini yaşayan genç neslin eğitimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Çadır kent projesi, bölgedeki insani krizin derinleştiği bir dönemde hayata geçirilmiş oldu. Gazze’de evlerini yitirenler için kalıcı olmayan ama yaşamlarını sürdürebilecekleri geçici çözüm olan bu tür destekler, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması açısından kritik önem taşıyor. Sivil toplum kuruluşları ve yardım dernekleri, bölgede artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
Gazze’deki bu çadır kent açılışı, sanatçı Yıldız Tilbe’nin katkısıyla gerçekleşmiş olup, Filistin halkının zor koşullar altında yaşadığı insani krize karşı dayanışmanın bir örneği olarak öne çıkıyor.
ATEŞKES SONRASI YÜZLERCE CAN KAYBI
Gazze’de 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede saldırılar sürüyor. Son verilere göre ateşkesin başladığı tarihten bu yana 618 kişi hayatını kaybetti.
İsrail’in Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ise 72 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 172 bini aşkın kişinin yaralandığı bildiriliyor.