Devrik rejim güçlerince tahrip edilen Ömer bin Abdülaziz Türbesi’nin bulunduğu külliye, Türkiye merkezli Kalem Vakfı’nın katkılarıyla yeniden ayağa kaldırıldı ve ihya edildi.
Yıkımdan dirilişe: Ömer bin Abdülaziz Türbesi Türkiye eliyle yeniden canlandı
Suriye’nin İdlib iline bağlı Maarretünnuman ilçesinde, Hazreti Ömer’in torunu Ömer bin Abdülaziz’in türbesinin yer aldığı külliye, Türkiye’nin desteğiyle restore edilerek görkemli bir törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile çok sayıda Suriyeli yetkili katıldı.
Başkonsolos Cengiz, törenden sonra yaptığı açıklamada, Hazreti Ömer bin Abdülaziz’in türbesinin yeniden ibadete ve ziyarete açılması dolayısıyla İdlib’in Maarretünnuman ilçesinde Suriyeli yetkililerle bir araya geldiklerini belirtti.
Kalem Vakfı’nın yürüttüğü restorasyon projesiyle yeniden açılan bu külliyede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cengiz, "Bu eser, aynı zamanda Suriye’de ihtilafın ardından Türk dernekleri ve kurumlarının katkılarıyla restore edilen ilk eser olma özelliğini taşıyor." dedi.
Cengiz, Türkiye’nin bundan sonra da devrim sürecinde olduğu gibi Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.
Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Cengiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) önderliğinde, Bakanlığımız ve diğer tüm kurumlarımızın Suriye’de yürüttüğü çalışmalara Halep Başkonsolosluğu olarak her türlü katkı ve desteği sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.