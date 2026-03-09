Asıl adı Kirkor Cezveciyan olan sanatçı, 10 Mart 1920'de İstanbul'da doğdu.
Yeşilçam'ın sert yüzü Kenan Pars'ı 18 yıl sonra anıyoruz: Kötü adamdan esnafa dönüş
1927'de ilkokula başlayan Pars, kısa süre Zonguldak'ta yaşadıktan sonra İstanbul Bakırköy'e yerleşti. Burada Bakırköylü Sanatçılar Derneği olarak bilinen Fransız Okulu'nda ortaokulu bitirdi.
Çeşitli işlerde çalıştı. Usta oyuncu, Bakırköy'de çilingirlik, tuhafiyecilik, emlakçılık ve ayakkabıcılık gibi farklı mesleklerle uğraştı.
1942'de İkinci Dünya Savaşı nedeniyle askere alınan Pars, 34 ay vatan hizmeti yaptı. Askerlik sonrası iş hayatına dönen sanatçı, 1952'de Dikran Uhi ile evlendi ve bu evlilikten iki kızı dünyaya geldi.
Kenan Pars sinemaya, çocukluk arkadaşı oyuncu Sırrı Gültekin sayesinde adım attı. Lütfi Ömer Akad'ın yönettiği 1953 yapımı "Öldüren Şehir"de rol alan usta isim, ilk başrolünü 1955'te "Günahkar Baba" filminde canlandırdı.
"Ecel Köprüsü", "Evlat Acısı", "Ölüm Korkusu", "Büyük Sır", "Pusu", "Gurbet", "Samanyolu", "Vatan Uğruna", "İlk Aşk", "Ekmek Kavgası", "Namus Belası" ve "Acılar" gibi yapımlar, sanatçının yer aldığı yüzlerce film arasında öne çıkıyor.
Yönetmen ve senarist olarak da sinemaya katkı sağladı.1961'de Bakırköy Halkevi'nde arkadaşlarıyla tiyatro grubu kuran Pars, "Duvarların Ötesi" oyununu yönetti. Ardından yapımcılığa geçen sanatçı, 1962'de Mask film şirketini kurdu.
"İkimiz de Sevdik" filminin ardından Türk sinemasındaki krizler yüzünden oyunculuğa ara veren Pars, bu dönemde esnaflık yaptı. Verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatmıştı:
"Hayat Bağları" dizisinin ardından oyunculuğu bıraktı.2000'de "Hayat Bağları" dizisinde rol alan usta sanatçı, ardından oyunculuğa veda etti. 2006'da Çevre Kısa Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü.
10 Mart 2008'de İstanbul'da hayatını kaybeden Pars'ın cenazesi, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) ve Bakırköy Ermeni Kilisesi'ndeki törenlerin ardından Bakırköy Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.
Yaklaşık 500 yapımda rol alan ve genellikle sert, kötü karakterleriyle akıllarda kalan oyuncunun yer aldığı bazı önemli filmler şöyle:
"Yeşilçam Denizi", "Hayat Bağları", "Küçük Besleme", "Zirvedekiler", "Yorgun Ölüm", "Çöplükler Kraliçesi", "Kederli Yıllar", "Kopuk Dünyalar", "Yaşamak", "Sis", "Sana Can Dayanmaz", "Hüküm", "Güler misin Ağlar mısın", "Emanet", "Acılar", "Sosyete Şaban", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Acı Su", "İkisi de Cesurdu", "Zirve", "Yeniden Doğmak" ve "Yarın Artık Bugündür".