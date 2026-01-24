Yeşilçam'ın menekşe gözlüsü: Fatma Girik mezarı başında anıldı

1942 yılında İstanbul’da, işçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Fatma Girik’in hayatı, emeğin ve azmin simgesiydi. İlk kazandığı parayla aldığı mavi bir bluz ve hayatında ilk kez yediği muz, onun mütevazı ama onurlu yaşamının simgesi olarak hafızalara kazındı.

Vefatından kısa süre önce verdiği röportajda hayatını şu sözlerle özetlemişti:

“Halk beni çok sevmiş. Ne mutlu bana… Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim.”