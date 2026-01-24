Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile "Dört Yapraklı Yonca"yı oluşturan usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşındayken hayatını kaybetti. Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi altına alınan ünlü oyuncu, organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak yaşamını yitirdi. Girik, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı. Torba Mezarlığı'ndaki anma törenine; kardeşi Müyesser Girik, ailesi, komşuları ve sevenleri katıldı.
Yeşilçam'ın menekşe gözlüsü: Fatma Girik mezarı başında anıldı
Ünlü oyuncu Fatma Girik henüz 14 yaşındayken sinemayla tanışmış hem oyunculuğu hem de güçlü duruşuyla gönüllerde taht kurmuş olan Girik 4 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.Derleyen: Hande Karacan
HENÜZ 14 YAŞINDAYKEN SİNEMAYLA TANIŞTI
1942'de İstanbul'da doğan ünlü oyuncu Fatma Girik işçi bir ailenin kızıydı. Komşuları, filmlerde figüranlık yapıyordu. 14 yaşında sinema ile tanıştı. İlk başrolünü Leke (1957) adlı köy filminde oynadı.
Memduh Ün'ün 1960'da Ölüm Peşimizde filmiyle adını duyurdu. Ün ile bu tanışıklığı 60 yıllık bir aşka evrildi.
SİNEMA TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI
Türk sinemasının unutulmaz çınarlarından Fatma Girik, yalnızca beyaz perdedeki güçlü varlığıyla değil, kamera arkasındaki çok yönlü emeğiyle de sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Oyunculuğun yanı sıra yapımcı, senarist ve sanat yönetmeni kimlikleriyle de üretmenin her alanında yer aldı.
1986 yılında Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı efsane film “Garip”in senaryosuna katkı sunan isimlerden biri olan Girik, Memduh Ün’ün yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği projede Fatma Girik, Memduh Ün ve Bülent Oran’la birlikte yaratıcı bir birlikteliğe imza attı.
1990 yapımı “Gün Ortasında Karanlık” filminde sanat yönetmeni olarak görev alan usta sanatçı, 1984 tarihli “Postacı” filminde ise dekor tasarımında yer alarak sinemanın estetik yüzüne katkıda bulundu.
BİR DÖNEME DAMGA VURAN UNUTULMAZ ROLLER
Ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anılan Fatma Girik, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasında silinmez izler bıraktı.
Keşanlı Ali Destanı (1964)
Haldun Taner’in eserinden uyarlanan, Atıf Yılmaz imzalı filmde “Zilha” karakterine hayat veren Girik, bu performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Boş Beşik (1969)
Necati Cumalı’nın eserinden uyarlanan filmde, yörük kızı Fatma’nın acı dolu hikâyesini derin bir duyarlılıkla canlandıran Girik, Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Kartalın bebeği alıp götürdüğü sahne, Türk sinemasının en çarpıcı anları arasında yer aldı.
Şoför Nebahat
Cesareti, duruşu ve ikonik tarzıyla “Şoför Nebahat”, Fatma Girik’in halkla kurduğu güçlü bağın en simge karakterlerinden biri oldu.
Ezo Gelin
Kadir İnanır ile başrolü paylaştığı filmdeki performansıyla bir kez daha Altın Portakal kazanan Girik, “Ezo” karakteriyle sadece sinemaya değil, gerçek hayata da dokundu. Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal’ın isim hikâyesi, bu rolün ne kadar derin bir etki bıraktığının en güzel göstergelerinden biri oldu.
Kanlı Nigar
Memduh Ün yönetmenliğinde, Kemal Sunal ile birlikte başrolü paylaştığı bu yapımda, mizah ve güçlü oyunculuğu bir araya getirerek izleyicinin gönlünde bir kez daha taht kurdu.
1942 yılında İstanbul’da, işçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Fatma Girik’in hayatı, emeğin ve azmin simgesiydi. İlk kazandığı parayla aldığı mavi bir bluz ve hayatında ilk kez yediği muz, onun mütevazı ama onurlu yaşamının simgesi olarak hafızalara kazındı.
Vefatından kısa süre önce verdiği röportajda hayatını şu sözlerle özetlemişti:
“Halk beni çok sevmiş. Ne mutlu bana… Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim.”