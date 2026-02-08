Yeniçağ Gazetesi
Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum

Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Van’da Akdamar Adası’nı ilk kez ziyaret etti, muhteşem manzaraya hayran kaldı.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 1

Koçyiğit, Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Sinema ve Aile” temalı söyleşiye konuşmacı olarak katılmak için Van’a geldi.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 2

Program çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Selma Biçek ve ekibiyle Gevaş’a geçen sanatçı, oradan tekneyle Akdamar Adası’na ulaştı.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 3

Yolculuk esnasında kısa süre teknenin dümenine geçen Koçyiğit, adaya gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 4

Hayranlarıyla sıcak sohbetler eden, bol bol fotoğraf çektiren Koçyiğit, ardından tarihi Akdamar Kilisesi’ni gezdi.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 5

Görevlilerden kilise hakkında detaylı bilgi alan ünlü oyuncu, basın mensuplarına Akdamar Adası’na ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini belirtti.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 6

Van’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Muhteşem Van manzarasını seyrediyorum. Gerçekten iyi ki geldim diyorum, çok mutluyum. Yaklaşık 8-10 yıl önce gelmiştim. Göl kenarında Van kahvaltısı yapmıştık, tadı halen damağımda. İnşallah bu sefer de nasip olur.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 7

Türkiye insanı denince ilk akla gelen ailemizdir. Ailenin değerini unutturmamak, aile olmayı başarabilmek için kadın, erkek, ebeveyn olarak üzerimize düşen görevleri hatırlamamız gerekiyor. İnşallah Vanlılarla gerçekleştireceğimiz söyleşide bu konuları sinema kariyerimden örneklerle paylaşacağım."

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 8

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pek çok şehirde film setlerinde yer aldığını fakat Van’da çalışma imkânı bulamadığını anlatan Koçyiğit, Van’ın eşsiz doğasıyla mutlaka görülmesi gereken bir kent olduğunu vurguladı.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 9

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 10

Günümüzde kültür turizmi öne çıkıyor. Tarihini bilmeyen bir toplum geleceğini kuramaz. Anadolu toprakları kültürel zenginliğiyle bizleri daha da güçlendiriyor.” diye konuştu.

Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 11
Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 12
Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 13
Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum - Resim: 14
Kaynak: AA
