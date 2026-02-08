Koçyiğit, Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Sinema ve Aile” temalı söyleşiye konuşmacı olarak katılmak için Van’a geldi.
Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit Akdamar'da: İlk kez geldim, aşık oldum
Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Van’da Akdamar Adası’nı ilk kez ziyaret etti, muhteşem manzaraya hayran kaldı.
Program çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Selma Biçek ve ekibiyle Gevaş’a geçen sanatçı, oradan tekneyle Akdamar Adası’na ulaştı.
Yolculuk esnasında kısa süre teknenin dümenine geçen Koçyiğit, adaya gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Hayranlarıyla sıcak sohbetler eden, bol bol fotoğraf çektiren Koçyiğit, ardından tarihi Akdamar Kilisesi’ni gezdi.
Görevlilerden kilise hakkında detaylı bilgi alan ünlü oyuncu, basın mensuplarına Akdamar Adası’na ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini belirtti.
Van’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:
"Muhteşem Van manzarasını seyrediyorum. Gerçekten iyi ki geldim diyorum, çok mutluyum. Yaklaşık 8-10 yıl önce gelmiştim. Göl kenarında Van kahvaltısı yapmıştık, tadı halen damağımda. İnşallah bu sefer de nasip olur.
Türkiye insanı denince ilk akla gelen ailemizdir. Ailenin değerini unutturmamak, aile olmayı başarabilmek için kadın, erkek, ebeveyn olarak üzerimize düşen görevleri hatırlamamız gerekiyor. İnşallah Vanlılarla gerçekleştireceğimiz söyleşide bu konuları sinema kariyerimden örneklerle paylaşacağım."
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pek çok şehirde film setlerinde yer aldığını fakat Van’da çalışma imkânı bulamadığını anlatan Koçyiğit, Van’ın eşsiz doğasıyla mutlaka görülmesi gereken bir kent olduğunu vurguladı.
Günümüzde kültür turizmi öne çıkıyor. Tarihini bilmeyen bir toplum geleceğini kuramaz. Anadolu toprakları kültürel zenginliğiyle bizleri daha da güçlendiriyor.” diye konuştu.