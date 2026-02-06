Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Yeşilçam bir değerini daha kaybetti: Usta oyuncudan acı haber geldi

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Nevin Efe, geçirdiği KOAH krizi sonrası 78 yaşında hayatını kaybetti.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Yeşilçam bir değerini daha kaybetti: Usta oyuncudan acı haber geldi - Resim: 1

Bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında olan usta sanatçı Nevin Efe, verdiği yaşam mücadelesini 6 Şubat sabahı saat 11.00 civarında kaybetti.

MENAJERİ VEFATINI DUYURDU

MENAJERİ VEFATINI DUYURDU

Son olarak Yankı dizisinde izleyici karşısına çıkan Nevin Efe’nin vefatını, menajeri Ayça Irgan sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal mesajla duyurdu.

Yeşilçam bir değerini daha kaybetti: Usta oyuncudan acı haber geldi - Resim: 3

Irgan mesajında, Efe’nin zarafeti, içtenliği ve insanlara dokunan sıcaklığıyla herkesin kalbinde özel bir yer edindiğini belirtti.

Yeşilçam bir değerini daha kaybetti: Usta oyuncudan acı haber geldi - Resim: 4

Hayatın tüm zorluklarına rağmen gülümsemeyi bırakmayan, çevresine umut ve sevgi yayan güçlü ama bir o kadar da naif bir ruh olduğunu vurguladı.

VEFATI SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

VEFATI SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar, Melek ve Yer Gök Aşk gibi sevilen yapımlarda rol alan Nevin Efe’nin vefatı, sanat camiası ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

NEVİN EFE KİMDİR?

NEVİN EFE KİMDİR?

Nevin Efe, Türk sinema ve televizyon oyuncusu. 5 Mart 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu aslen İstanbullu.

Yeşilçam bir değerini daha kaybetti: Usta oyuncudan acı haber geldi - Resim: 7

Kariyer hayatına televizyon dizileriyle başlayan Efe, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu. Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biri olarak tanınan Efe Incir Reçeli (2011), Sahipli (2017), Siccin 3: Aşk, Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün, Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar, Yer Gök Aşk gibi birbirinden başarılı birçok yapımda rol aldı.

Yeşilçam bir değerini daha kaybetti: Usta oyuncudan acı haber geldi - Resim: 8

Usta oyuncu Nevin Efe son olarak Yankı dizisinde yer aldı. Uzun bir süredir KOAH rahatsızlığı ile mücadele eden usta sanatçıdan acı haber bugün geldi.

Usta ismin vefat haberini menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta ismin vefat haberini menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşilçam bir değerini daha kaybetti: Usta oyuncudan acı haber geldi - Resim: 10
Kaynak: Haber Merkezi
