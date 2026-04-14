Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
İstanbul 10°
Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: "Seyahat kaşıntısı"

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı”

Sürekli yeni yerler görme isteği, tatilden döner dönmez yeni planlar yapma alışkanlığı… Uzmanlara göre bu durum “seyahat kaşıntısı” olarak adlandırılıyor ve psikolojik birçok nedeni bulunuyor.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 1

Modern yaşamın yoğun temposu ve stres, bireyleri rutinlerinden uzaklaşmaya itiyor. Bu durum, yeni yerler görme ve farklı deneyimler yaşama isteğini artırıyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 2

Uzmanlara göre bazı kişilerde bu istek sıradan bir tatil planının ötesine geçiyor. Sürekli seyahat etme arzusu, “seyahat kaşıntısı” olarak tanımlanan bir davranış biçimine dönüşebiliyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 3

“Seyahat kaşıntısı”, bireyin bir yerde uzun süre kalamaması ve sürekli yeni rotalar planlama ihtiyacı hissetmesi olarak açıklanıyor. Kişi, her zaman gidecek yeni bir yer olduğunu düşünüyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 4

Bu duyguyu yaşayanlar sık sık uçak bileti ve otel fırsatlarını araştırıyor. Tatilde bile bir sonraki seyahatin planını yapmaya başlıyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 5

Araştırmalar, seyahat etmenin stres seviyesini düşürdüğünü ve mutluluk hissini artırdığını ortaya koyuyor. Bu nedenle seyahat, sadece fiziksel değil zihinsel bir ihtiyaç haline de gelebiliyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 6

Thomas Gilovich, seyahat isteğinin arkasında öğrenme ve keşfetme arzusunun yattığını belirtiyor. Gilovich’e göre insanlar yeni yerler görerek bakış açılarını genişletiyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 7

Gilovich, “Bir yer ziyaret ettiğimizde orası bizimle kalır, bizi eğitmeye ve zenginleştirmeye devam eder” diyerek seyahatin kalıcı etkisine dikkat çekiyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 8

Sosyal medyanın da bu isteği tetiklediği ifade ediliyor. İnsanlar başkalarının seyahat paylaşımlarını gördükçe kendilerini sorgulayarak benzer deneyimler yaşamak istiyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 9

Uzmanlara göre seyahatler sonrasında yaşanan olumsuz anılar bile zamanla olumlu hatırlanabiliyor. Bu durum, seyahatin psikolojik etkisini daha da güçlendiriyor.

Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı” - Resim: 10

Gilovich, seyahatlerde acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Yerel insanlarla iletişim kurmanın ve deneyimi sindirmenin, yolculuğu çok daha anlamlı hale getirdiğini belirtiyor.

Yeniçağ Gazetesi
