Modern yaşamın yoğun temposu ve stres, bireyleri rutinlerinden uzaklaşmaya itiyor. Bu durum, yeni yerler görme ve farklı deneyimler yaşama isteğini artırıyor.
Yerinizde duramıyorsanız nedeni bu olabilir: “Seyahat kaşıntısı”
Sürekli yeni yerler görme isteği, tatilden döner dönmez yeni planlar yapma alışkanlığı… Uzmanlara göre bu durum “seyahat kaşıntısı” olarak adlandırılıyor ve psikolojik birçok nedeni bulunuyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Uzmanlara göre bazı kişilerde bu istek sıradan bir tatil planının ötesine geçiyor. Sürekli seyahat etme arzusu, “seyahat kaşıntısı” olarak tanımlanan bir davranış biçimine dönüşebiliyor.
“Seyahat kaşıntısı”, bireyin bir yerde uzun süre kalamaması ve sürekli yeni rotalar planlama ihtiyacı hissetmesi olarak açıklanıyor. Kişi, her zaman gidecek yeni bir yer olduğunu düşünüyor.
Bu duyguyu yaşayanlar sık sık uçak bileti ve otel fırsatlarını araştırıyor. Tatilde bile bir sonraki seyahatin planını yapmaya başlıyor.
Araştırmalar, seyahat etmenin stres seviyesini düşürdüğünü ve mutluluk hissini artırdığını ortaya koyuyor. Bu nedenle seyahat, sadece fiziksel değil zihinsel bir ihtiyaç haline de gelebiliyor.
Thomas Gilovich, seyahat isteğinin arkasında öğrenme ve keşfetme arzusunun yattığını belirtiyor. Gilovich’e göre insanlar yeni yerler görerek bakış açılarını genişletiyor.
Gilovich, “Bir yer ziyaret ettiğimizde orası bizimle kalır, bizi eğitmeye ve zenginleştirmeye devam eder” diyerek seyahatin kalıcı etkisine dikkat çekiyor.
Sosyal medyanın da bu isteği tetiklediği ifade ediliyor. İnsanlar başkalarının seyahat paylaşımlarını gördükçe kendilerini sorgulayarak benzer deneyimler yaşamak istiyor.
Uzmanlara göre seyahatler sonrasında yaşanan olumsuz anılar bile zamanla olumlu hatırlanabiliyor. Bu durum, seyahatin psikolojik etkisini daha da güçlendiriyor.
Gilovich, seyahatlerde acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Yerel insanlarla iletişim kurmanın ve deneyimi sindirmenin, yolculuğu çok daha anlamlı hale getirdiğini belirtiyor.