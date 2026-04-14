Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu kız arkadaşıyla Kadıköy’de yakalandı: Panik anları kameralara yansıdı
10 yaşındaki kızı Ada’nın annesi Melis İşiten’den 2019 yılında boşanan Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Kadıköy’de bir kız arkadaşıyla objektife takıldı.
Hürriyet’te yer alan habere göre, basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, ilk etapta tepki gösterse de ardından muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Rol aldığı diziyle ilgili konuşan Uraz Kaygılaroğlu, “Ekipçe çok mutluyuz, her şey yolunda. Set ortamımız çok iyi, seyirci de sevdi” dedi.
Oyuncu, arkadaşı için yöneltilen “Yeni sevgiliniz mi” sorusunu yanıtlamadı: “Özel hayatımı konuşmak istemiyorum, doğru bulmuyorum.”
URAZ KAYGARLIOĞLU KİMDİR?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuş Türk oyuncu ve sunucu. Aslen Balıkesirlidir ve Balıkesirspor’un eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu’nun torunudur.
Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katıldı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Boyu 1.87-1.88 m civarında.
Oyunculuğa 2008 yılında “Milyonda Bir” dizisiyle adım attı. Asıl çıkışını 2011-2014 yılları arasında Show TV’de yayınlanan gençlik dizisi Pis Yedili’deki Can rolüyle yaptı.
Ardından Harem (Feminen Ağa), Eski Hikâye, Yedi Güzel Adam (Adil Erdem Bayazıt), Baba Candır, Sefirin Kızı (Gediz), Aynen Aynen (Emir), Sakla Beni, Erşan Kuneri, Eltilerin Savaşı gibi yapımlarda rol aldı.
Ayrıca sunuculuk yapmış, “Tam Zamanı”, “Kamuflaj” gibi programlarda yer almıştır. Son dönemde Yeraltı dizisindeki Bozo (Bozkurt Hanoğlu) karakteriyle dikkat çekti.
Sinema filmlerinde de oynamış, tiyatroda “Aşık Shakespeare” gibi oyunlarda sahne aldı.
2019 yılında boşandığı eski eşi Melis İşiten’den 10 yaşındaki kızı Ada var. Boşanmalarına rağmen kızları için dostane bir ilişki sürdürüyorlar.
URAS KAYGARLIOĞLU'NUN POLEMİKLERİ:
Bunlar genellikle medya ve sosyal medya üzerinden büyüyen konulardır:
2019: Boşanma Süreci
Melis İşiten ile evliliği 2019 yılında sona erdi. Çift, genç yaşta evlenip anne-baba olduklarını, aşklarının bitmesiyle hızlı bir karar verdiklerini belirtmiştir. Boşanma sonrası kızları Ada için medeni ve dostane bir ilişki kurmaları dikkat çekmiş, bazı kesimler bunu olumlu bulurken bazıları da “neden boşandınız?” sorusunu gündeme getirmiştir. İkili, boşanmayı “hayatta aldıkları en doğru kararlardan biri” olarak nitelendirmiştir.
2021: Çocuk İstismarı Konuşması
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “En İyi Sinema Oyuncusu” ödülü alırken yaptığı konuşmada çocuk istismarı, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar konularını sert bir dille kınadı. Konuşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve olumlu karşılandı.
2024 (Nisan civarı): Sergi Pozları Tartışması
Fotoğraf sanatçısı eski kız arkadaşı Sayna Soleimanpour’un “Life in Plastic” adlı ilk kişisel sergisi için verdiği artistik pozlar büyük tepki çekti. Uraz, elinde kasap bıçağı tutarken kesik kadın kafası veya parçalanmış kadın figürleri önünde poz vermişti. Kadın cinayetlerinin sık yaşandığı bir dönemde bu görüntüler “midem bulandı”, “kadın cinayetlerine özendirme” gibi yorumlarla linç edildi. Sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.
2024 Ekim: Sergi Pozlarının Yeniden Gündeme Gelmesi
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesi sonrası Uraz’ın 2024 baharındaki sergi pozları yeniden sosyal medyada gündeme geldi ve tepkiler çığ gibi büyüdü. Uraz sessizliğini bozarak açıklama yaptı: “Başka bir sanatçının sergisiydi, ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan’ın 16’sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi.” Bu açıklama da tartışma yarattı.
2025-2026: Eski Eşiyle YouTube Programı ve Medeni Boşanma Tartışmaları
Uraz’ın YouTube yemek programı “10 Dost 10 Tabak”ta eski eşi Melis İşiten’i konuk etmesi ve aralarındaki samimi sohbet dikkat çekti. “Boşanma bize yaradı diyebilir miyiz?” sorusuna Melis’in “Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, yaradı” yanıtı sosyal medyada hem hayranlık hem de tartışma yarattı. Çiftin boşanma sonrası dostane ilişkisi ve kızları Ada için birlikte vakit geçirmeleri magazin gündeminde yer aldı.
2026 (Mart): Dizi Seti Eleştirileri ve Maaş Tartışması
Yeraltı dizisiyle gündemdeyken dizi setlerindeki çalışma koşullarını eleştirdi: “120 kişi aynı evin içinde, haftada 5-6 gün, günde 12 saat sette oluyorsun. Dizi çekmek çok zor.” Bu sözler üzerine bazı kesimler “1.2 milyon TL civarı dizi başına kazandığı” iddialarıyla tepki gösterdi. Mehmet Aslantuğ gibi isimler de konuya değindi ve tartışma büyüdü.