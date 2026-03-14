Açlık ve sefalet ücretlerine mahkum edilen çalışanlar ve emekliler akşam sofraya koyacak alternatif bulmakta zorlanırken, dünyada durum tersine işliyor.
'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor
OECD, dünyada yıllık ortalama et tüketim miktarını açıkladı. Veriler Türkiye'de etin ne olduğunun unutulduğunu ortaya koyuyor.Derleyen: Aykut Metehan
OECD’nin 2025 verilerine göre Türkiye’de kişi başına yıllık et tüketimi 16,75 kg.
Oysa aynı rakam;
➡️OECD ortalamasında: 34,80 kg
➡️Avrupa ortalamasında: 34,72 kg
➡️ABD’de: 45,34 kg
➡️İngiltere’de: 28,06 kg
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, OECD verilerine dikkat çekti
"Türkiye’de 1 kilogram dana eti yaklaşık 21,9 dolar.
Komşu ülkelerde ise aynı ürün 9–15 dolar bandında."
Neden et tüketemiyoruz? sorusuna da yanıt veren Sarıbal, iktidarın kötü politikalarını tek tek açıkladı.
📌Türkiye’de hayvancılığın en büyük girdisi yem ve maliyetin yaklaşık %70’i yemden oluşur.
Ancak yem üretiminin yapısı giderek dışa bağımlı hale getirilmiştir.
📌2003–2024 döneminde Türkiye’de toplam 377,9 milyon ton karma yem üretildi.
Bunun 170,4 milyon tonu ithal hammaddelerle üretildi.
📌Yani yem üretiminde ortalama %45 ithalat bağımlılığı var.
Yerli yem bitkileri ve yağlı tohum üretimini desteklemek yerine ithalat kapıları sonuna kadar açıldı. Böylece yem sanayisi de hayvancılık da küresel piyasalara ve döviz kuruna bağımlı hale getirildi.
Sarıbal son olarak şunu söyledi: Sorun üreticide değil, yanlış tarım politikalarında.