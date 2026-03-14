14 Mart 2026 Cumartesi
Anasayfa Gündem 'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor

'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor

OECD, dünyada yıllık ortalama et tüketim miktarını açıkladı. Veriler Türkiye'de etin ne olduğunun unutulduğunu ortaya koyuyor.

Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Açlık ve sefalet ücretlerine mahkum edilen çalışanlar ve emekliler akşam sofraya koyacak alternatif bulmakta zorlanırken, dünyada durum tersine işliyor.

'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor - Resim: 2

OECD’nin 2025 verilerine göre Türkiye’de kişi başına yıllık et tüketimi 16,75 kg.

'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor - Resim: 3

Oysa aynı rakam;
➡️OECD ortalamasında: 34,80 kg
➡️Avrupa ortalamasında: 34,72 kg
➡️ABD’de: 45,34 kg
➡️İngiltere’de: 28,06 kg

'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor - Resim: 4

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, OECD verilerine dikkat çekti

"Türkiye’de 1 kilogram dana eti yaklaşık 21,9 dolar.
Komşu ülkelerde ise aynı ürün 9–15 dolar bandında."

'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor - Resim: 5

Neden et tüketemiyoruz? sorusuna da yanıt veren Sarıbal, iktidarın kötü politikalarını tek tek açıkladı.

📌Türkiye’de hayvancılığın en büyük girdisi yem ve maliyetin yaklaşık %70’i yemden oluşur.
Ancak yem üretiminin yapısı giderek dışa bağımlı hale getirilmiştir.

📌2003–2024 döneminde Türkiye’de toplam 377,9 milyon ton karma yem üretildi.
Bunun 170,4 milyon tonu ithal hammaddelerle üretildi.

📌Yani yem üretiminde ortalama %45 ithalat bağımlılığı var.

'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor - Resim: 6

Yerli yem bitkileri ve yağlı tohum üretimini desteklemek yerine ithalat kapıları sonuna kadar açıldı. Böylece yem sanayisi de hayvancılık da küresel piyasalara ve döviz kuruna bağımlı hale getirildi.

'Yeni Türkiye'de vatandaş ete sadece bakabiliyor: Avrupa iki kat daha fazla yiyor - Resim: 7

Sarıbal son olarak şunu söyledi: Sorun üreticide değil, yanlış tarım politikalarında.

