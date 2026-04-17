Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Yeni Peugeot 408 Türkiye’de: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Makyajlı Peugeot 408 Türkiye’de satışa çıkıyor. Lansmana özel 2 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla gelen model, hibrit motoru ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Ocak ayında tanıtılan makyajlı Peugeot 408, Türkiye’de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Allure ve GT donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni 2026 Peugeot 408’in fiyatları, lansmana özel 2.270.000 TL’den başlıyor.

1 8
Yeni Peugeot 408 Türkiye fiyat listesi (Nisan 2026)

- 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.570.000 TL (Lansman: 2.270.000 TL)

2 8
- 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 Cam Tavan: 2.654.444 TL (Lansman: 2.350.000 TL)

3 8
- 408 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.910.000 TL (Lansman: 2.745.000 TL)

4 8
Özellikleriyle neler sunuyor?

Donanım Haber'in haberine göre yeni Peugeot 408’in kaputunun altında 145 beygir güç üreten 1.2 litre hafif hibrit motor ve eDCS6 çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor. İçten yanmalı motor 136 beygir güç üretirken, elektrik motoru 21 beygir destek sağlıyor. Sistem, şehir içi kullanımda yüzde 50’ye kadar elektrikli sürüş imkânı sunarken, ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 5,1 litre olarak açıklanıyor.

5 8
Dış tasarım

Makyajlı 408, SUV esintili fastback tasarımını koruyor. Ön bölümde daha alçak konumlandırılan farlar ve yeni “üç pençe” LED gündüz farları dikkat çekerken, arka tarafta aydınlatmalı Peugeot logosu öne çıkıyor. Bu detaylar modele daha modern bir görünüm kazandırıyor.

6 8
Donanım seçenekleri

Allure donanım seviyesinde Full LED farlar, 19 inç jantlar, 10 inç dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı, anahtarsız giriş, çift bölgeli klima, geri görüş kamerası ve gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

7 8
GT donanım seviyesinde ise Matrix LED farlar, cam tavan, 3D gösterge paneli, kablosuz şarj, elektrikli ve masaj fonksiyonlu koltuklar, 360 derece kamera ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi ek özellikler yer alıyor.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro