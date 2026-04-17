Ocak ayında tanıtılan makyajlı Peugeot 408, Türkiye’de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Allure ve GT donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni 2026 Peugeot 408’in fiyatları, lansmana özel 2.270.000 TL’den başlıyor.
Yeni Peugeot 408 Türkiye’de: Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Makyajlı Peugeot 408 Türkiye'de satışa çıkıyor. Lansmana özel 2 milyon 270 bin TL'den başlayan fiyatlarla gelen model, hibrit motoru ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor.
Yeni Peugeot 408 Türkiye fiyat listesi (Nisan 2026)
- 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.570.000 TL (Lansman: 2.270.000 TL)
- 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 Cam Tavan: 2.654.444 TL (Lansman: 2.350.000 TL)
- 408 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.910.000 TL (Lansman: 2.745.000 TL)
Özellikleriyle neler sunuyor?
Donanım Haber'in haberine göre yeni Peugeot 408’in kaputunun altında 145 beygir güç üreten 1.2 litre hafif hibrit motor ve eDCS6 çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor. İçten yanmalı motor 136 beygir güç üretirken, elektrik motoru 21 beygir destek sağlıyor. Sistem, şehir içi kullanımda yüzde 50’ye kadar elektrikli sürüş imkânı sunarken, ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 5,1 litre olarak açıklanıyor.
Dış tasarım
Makyajlı 408, SUV esintili fastback tasarımını koruyor. Ön bölümde daha alçak konumlandırılan farlar ve yeni “üç pençe” LED gündüz farları dikkat çekerken, arka tarafta aydınlatmalı Peugeot logosu öne çıkıyor. Bu detaylar modele daha modern bir görünüm kazandırıyor.
Donanım seçenekleri
Allure donanım seviyesinde Full LED farlar, 19 inç jantlar, 10 inç dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı, anahtarsız giriş, çift bölgeli klima, geri görüş kamerası ve gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.
GT donanım seviyesinde ise Matrix LED farlar, cam tavan, 3D gösterge paneli, kablosuz şarj, elektrikli ve masaj fonksiyonlu koltuklar, 360 derece kamera ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi ek özellikler yer alıyor.