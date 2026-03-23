Yaşlılık aylığı: Kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır?

Kimler yararlanabilir?
Hizmet akdiyle çalışan ve prim gün sayısı ile sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren kişiler yaşlılık aylığı alabilir. Şartlar, sigortalılığın başladığı tarihe göre değişiklik gösterir.
Emeklilik koşulları
8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalılar için prim gün sayısı ve sigortalılık süresi birlikte değerlendirilir.
8 Eylül 1999 sonrası sigortalılarda kadınlarda 50–58, erkeklerde 55–60 yaş ve belirli prim gün sayısı koşulları geçerlidir. 2036 sonrası kademeli yaş düzenlemesiyle emeklilik yaşı 65’e kadar yükselecek.
Prim ve sigortalılık süresi
2036 öncesi için 7200 gün prim ve kadın 58, erkek 60 yaş şartı uygulanır. Kademeli geçişlerde prim ve yaş şartları her yıl güncellenir.
Emeklilik yaşını öğrenme
SGK’nın “Ne Zaman Emekli Olabilirim?” uygulaması üzerinden vatandaşlar, sigortalılık bilgilerini girerek emeklilik tarihini öğrenebilir.
Başvuru nasıl yapılır?
İşten ayrıldıktan sonra bağlı bulunulan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne yazılı başvuru yapılır. E-devlet üzerinden de başvuru mümkündür.
Gerekli belgeler
- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
- Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)
Aylık ödemeleri
Aylık ödemeler, protokol imzalanan bankalar üzerinden yapılır. Ödeme günleri hafta sonu veya tatil günlerine rastlasa bile değişmez. Hizmet akdi kapsamındaki ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre ayın 17–26’sı arasında yapılır.
Ödeme yapılan başlıca bankalar:
Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, PTT ve diğer 28 banka ile katılım bankası.
Evde ödeme
Gelir ve aylık ödemeleri talep edilirse PTT aracılığıyla konutta da alınabilir. Başvuru yazılı dilekçe veya e-devlet üzerinden yapılır.
Banka veya şube değişikliği
Emekli ve hak sahipleri, aylıklarını almak istedikleri bankaya veya şubeye değişiklik talebinde bulunabilir. İşlem dilekçe veya e-devlet üzerinden gerçekleştirilir.