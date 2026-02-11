Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi

Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi

Yapay zekaya sorduk, Süper Lig devre arası transferlerinin en iyilerini ve puanlamalarını ortaya çıkardık. Zirvede kim var, hangi transferler öne çıktı, işte yanıtları…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 1

Heyecanlı geçen devre arası transfer dönemi sona erdi. Süper Lig’de takımlar, kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma dönemi geçirdi.

1 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 2

Yapay zekaya Süper Lig’in devre arası transferlerini sorduk: İşte en iyi 10 transfer ve puanlamaları. Zirvede kim var, birlikte bakalım…

2 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 3

10- Amir Murillo (Marsilya→ Beşiktaş)

7/10

3 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 4

9- Hyeon-gyu Oh (Genk→ Beşiktaş)

7/10

4 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 5

8- Anthony Musaba (Samsunspor → Fenerbahçe)

7.5/10

5 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 6

7-Sidiki Cherif (Angers → Fenerbahçe, kiralık + opsiyon)

7.5/10

6 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 7

6- Sacha Boey (Bayern Münih → Galatasaray, kiralık)

8/10

7 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 8

5- Yaser Asprilla (Girona → Galatasaray, kiralık)

8/10

8 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 9

4- Noa Lang (Napoli → Galatasaray, kiralık)

8.5/10

9 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 10

3- Emmanuel Agbadou (Wolves → Beşiktaş)

8.5/10

10 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 11

2- N'Golo Kanté (Al-Ittihad → Fenerbahçe )

9/10

11 12
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi - Resim: 12

1- Mattéo Guendouzi (Lazio/Marsilya → Fenerbahçe)

9/10

12 12
Kaynak: Spor Servisi
