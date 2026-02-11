Heyecanlı geçen devre arası transfer dönemi sona erdi. Süper Lig’de takımlar, kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma dönemi geçirdi.
Yapay zeka yorumladı: Süper Lig'de devre arasının en iyi transferi
Yapay zekaya sorduk, Süper Lig devre arası transferlerinin en iyilerini ve puanlamalarını ortaya çıkardık. Zirvede kim var, hangi transferler öne çıktı, işte yanıtları…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
10- Amir Murillo (Marsilya→ Beşiktaş)
7/10
9- Hyeon-gyu Oh (Genk→ Beşiktaş)
7/10
8- Anthony Musaba (Samsunspor → Fenerbahçe)
7.5/10
7-Sidiki Cherif (Angers → Fenerbahçe, kiralık + opsiyon)
7.5/10
6- Sacha Boey (Bayern Münih → Galatasaray, kiralık)
8/10
5- Yaser Asprilla (Girona → Galatasaray, kiralık)
8/10
4- Noa Lang (Napoli → Galatasaray, kiralık)
8.5/10
3- Emmanuel Agbadou (Wolves → Beşiktaş)
8.5/10
2- N'Golo Kanté (Al-Ittihad → Fenerbahçe )
9/10
1- Mattéo Guendouzi (Lazio/Marsilya → Fenerbahçe)
9/10