Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti

Temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya maçın tahminini sorduk. İşte detaylar...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 1

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

1 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 2

Temsilcimiz, turun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya ekibini 1-0 yenmişti.

2 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 3

Kritik mücadele öncesi maçın skorunu yapay zekaya sorduk ortaya çıkan analiz dikkat çekici.

3 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 4

İÇ SAHA AVANTAJI

Yapay zekâ analizine göre Samsunspor, özellikle iç sahada oynayacağı rövanşta taraftar desteğini arkasına alarak tempolu bir başlangıç yapabilir. Karadeniz ekibinin kanat organizasyonları ve duran toplardaki etkinliği en önemli hücum silahları olarak öne çıkıyor.

4 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 5

Veri analizinde, Samsunspor’un maçın ilk bölümünde baskılı bir oyunla gol arayacağı; erken gol bulması halinde oyunun kontrolünü tamamen eline geçirebileceği vurgulanıyor.

5 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 6

SHKENDİJİA KONTROLLÜ OYUN PLANIYLA SAHADA

Shkendija ise savunma güvenliğini ön planda tutan, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeye çalışan bir yapı sergileyecek. Özellikle deplasmanda temkinli bir diziliş beklenirken, hızlı hücumlarla gol arayışı dikkat çekiyor.

6 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 7

Yapay zekâ değerlendirmesinde, Shkendija’nın fizik gücü ve kontratak disiplini sayesinde skor üretme ihtimalinin yüksek olduğu ancak oyun üstünlüğünü sürekli kılmasının zor olduğu ifade ediliyor.

7 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 8

Turun ilk maçında yenilen Shkendija, Samsunspor karşısında dirençli savunma yaparak gol kovalayacaktır.

8 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 9

YAPAY ZEKANIN SKOR TAHMİNİ

Verilere dayalı simülasyon sonuçlarına göre Samsunspor bir adım önde. Ancak Shkendija’nın gol bulma ihtimali de yüksek görünüyor.

9 10
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti - Resim: 10

TAHMİN

Samsunspor 2-1 Shkendija

Yapay zekâya göre Karadeniz temsilcisi iç sahada kazanacak ve son 16 turuna kalan taraf olacak.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro