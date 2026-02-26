UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor.
Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti
Temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya maçın tahminini sorduk. İşte detaylar...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Temsilcimiz, turun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya ekibini 1-0 yenmişti.
Kritik mücadele öncesi maçın skorunu yapay zekaya sorduk ortaya çıkan analiz dikkat çekici.
İÇ SAHA AVANTAJI
Yapay zekâ analizine göre Samsunspor, özellikle iç sahada oynayacağı rövanşta taraftar desteğini arkasına alarak tempolu bir başlangıç yapabilir. Karadeniz ekibinin kanat organizasyonları ve duran toplardaki etkinliği en önemli hücum silahları olarak öne çıkıyor.
Veri analizinde, Samsunspor’un maçın ilk bölümünde baskılı bir oyunla gol arayacağı; erken gol bulması halinde oyunun kontrolünü tamamen eline geçirebileceği vurgulanıyor.
SHKENDİJİA KONTROLLÜ OYUN PLANIYLA SAHADA
Shkendija ise savunma güvenliğini ön planda tutan, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeye çalışan bir yapı sergileyecek. Özellikle deplasmanda temkinli bir diziliş beklenirken, hızlı hücumlarla gol arayışı dikkat çekiyor.
Yapay zekâ değerlendirmesinde, Shkendija’nın fizik gücü ve kontratak disiplini sayesinde skor üretme ihtimalinin yüksek olduğu ancak oyun üstünlüğünü sürekli kılmasının zor olduğu ifade ediliyor.
Turun ilk maçında yenilen Shkendija, Samsunspor karşısında dirençli savunma yaparak gol kovalayacaktır.
YAPAY ZEKANIN SKOR TAHMİNİ
Verilere dayalı simülasyon sonuçlarına göre Samsunspor bir adım önde. Ancak Shkendija’nın gol bulma ihtimali de yüksek görünüyor.
TAHMİN
Samsunspor 2-1 Shkendija
Yapay zekâya göre Karadeniz temsilcisi iç sahada kazanacak ve son 16 turuna kalan taraf olacak.