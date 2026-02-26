Yapay zeka Samsunspor-Shkendija maçının skorunu tahmin etti

İÇ SAHA AVANTAJI

Yapay zekâ analizine göre Samsunspor, özellikle iç sahada oynayacağı rövanşta taraftar desteğini arkasına alarak tempolu bir başlangıç yapabilir. Karadeniz ekibinin kanat organizasyonları ve duran toplardaki etkinliği en önemli hücum silahları olarak öne çıkıyor.