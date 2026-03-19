Otomotiv sektöründe dikkat çeken isimlerden Tycho de Feijter tarafından paylaşılan görseller kısa sürede viral olurken, detaylı incelemelerde ciddi tutarsızlıklar ortaya çıktı. Fotoğraflar arasında araç logolarının yer değiştirdiği, gövde hatlarının farklılaştığı ve jant tasarımlarının kareden kareye değiştiği açıkça görülebiliyor.
Yapay zeka çuvalladı: Mercedes G-Serisi'nin SUV'u alay konusu oldu
BAIC, yeni SUV modeli BJ81’i tanıtmaya hazırlanırken beklenmedik bir şekilde aracın kendisinden çok tanıtım görselleriyle gündeme geldi. Tasarımıyla Mercedes-Benz G-Serisi’ni andıran model, bu kez yapay zeka ile hazırlanmış hatalı görseller nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.
Bazı detayların bir karede yer alıp diğerinde tamamen kaybolması, donanım farkıyla açıklanamayacak kadar bariz hatalara işaret ediyor. Görseller ilk bakışta gerçekçi görünse de dikkatli bakıldığında yapay zekanın tutarlılık konusunda hâlâ sınıfta kaldığı anlaşılıyor.
MALİYET AVANTAJI, İTİBAR KAYBINA DÖNÜŞTÜ
Uzmanlara göre otomobil markaları, pazarlama süreçlerini hızlandırmak ve prodüksiyon maliyetlerini düşürmek için giderek daha fazla yapay zekaya yöneliyor. Ancak BJ81 örneğinde olduğu gibi kontrolsüz kullanım, markanın imajına ciddi zarar verebiliyor. Geleneksel fotoğraf çekimi ve düzenleme süreçlerinde karşılaşılmayacak bu tür hatalar, BAIC’i bir anda eleştirilerin odağına taşıdı.
Öte yandan BJ81’in tasarım dili de özgünlük konusunda soru işaretleri barındırıyor. Ön bölümdeki dikey ızgara ve yuvarlak farlar Mercedes-Benz G-Serisi’ni çağrıştırırken, arka kısımdaki yedek lastik detayı Jeep Wrangler etkisi taşıyor. Stop lambalarında ise Land Rover Defender esintileri hissediliyor.
Tüm bu tartışmalara rağmen BJ81, arazi performansına odaklanan gövde-şasi yapısını korumaya devam ediyor. Modelin teknik özellikleri henüz açıklanmasa da elektrik destekli bir güç sistemiyle gelmesi bekleniyor.
Araca dair tüm detayların Nisan ayında düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı’nda netleşmesi planlanıyor.