Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
Anasayfa Spor Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda 6 puanlı Başakşehir ile Trabzonspor kritik 90 dakikada karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya karşılaşmanın sonucunu sorduk. İşte detaylar...

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 1

Başakşehir - Trabzonspor Maç Analizi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda son ve kritik 4. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 2

İki ekip de 6 puanda bulunurken, gruptan çıkma adına sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Averaj avantajı Trabzonspor’dan yana olsa da deplasman faktörü ve Başakşehir’in kazanma zorunluluğu karşılaşmayı dengeli bir noktaya taşıyor.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 3

Trabzonspor Cephesi

Bordo-mavililer kupada İstanbulspor’u 6-1, Fethiyespor’u 3-0 mağlup ederek hücum gücünü net şekilde ortaya koydu. Alanyaspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgiye rağmen genel tablo, rotasyonlu kadroya karşın üretken bir hücum performansına işaret ediyor.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 4

Süper Lig’de de form grafiği yüksek seyreden Karadeniz temsilcisi, tempolu oyun anlayışı ve önde baskıyla rakibi hataya zorlamayı hedefliyor.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 5

Fatih Tekke yönetiminde hızlı geçiş oyununu etkili kullanan Trabzonspor, özellikle Oulai ve Onuachu gibi fizik gücü yüksek isimlerle deplasmanlarda da skor üretme potansiyeline sahip. Kadroda önemli bir eksik görünmezken, sahaya çıkması beklenen 11’in dengeli ve güçlü bir yapıya sahip olduğu dikkat çekiyor.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 6

Başakşehir Cephesi

Ev sahibi ekip, Fatih Terim Stadyumu’ndaki iç saha avantajını kullanmak istiyor. Averaj dezavantajı nedeniyle galibiyete daha fazla ihtiyaç duyan Başakşehir, topa sahip olmayı seven ve organize hücumlarla sonuca gitmeye çalışan bir oyun yapısına sahip.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 7

Selke ve Shomurodov forvet hattında etkili isimler olarak öne çıkarken, Fayzullayev’in dinamizmi hücum katkısı kilit rol oynayabilir. Ancak savunma hattındaki bazı sakatlıklar rotasyonu daraltabilir. Ligde orta sıralarda yer alsa da kupada iç saha motivasyonu yüksek bir görüntü sergiliyor.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 8

Oyun Beklentisi ve Kritik Noktalar

Karşılaşmada Başakşehir’in topa daha fazla sahip olup set hücumlarıyla pozisyon araması beklenirken, Trabzonspor’un hızlı hücumlar ve geçiş oyunuyla etkili olmaya çalışması muhtemel. Orta sahada yaşanacak mücadele belirleyici olabilir. Kemen ve Berat ikilisine karşı Oulai ve Ozan’ın performansı maçın temposunu şekillendirebilir.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 9

İki takımın da hücum gücü göz önüne alındığında, gol ihtimali yüksek bir karşılaşma öngörülüyor. Ayrıca Trabzonspor’un son kupa maçlarında Başakşehir’e karşı üstünlük kurmuş olması psikolojik açıdan avantaj sağlayabilir.

Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 10

Skor Beklentisi

Form durumu, hücum etkinliği ve geçmiş karşılaşmalardaki üstünlük dikkate alındığında Trabzonspor bir adım önde görünüyor. Ancak Başakşehir’in kazanma zorunluluğu nedeniyle açık ve tempolu bir mücadele bekleniyor.

Tahmin: Başakşehir 1-2 Trabzonspor

Kaynak: Spor Servisi
