Yapay zeka Başakşehir - Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti

Fatih Tekke yönetiminde hızlı geçiş oyununu etkili kullanan Trabzonspor, özellikle Oulai ve Onuachu gibi fizik gücü yüksek isimlerle deplasmanlarda da skor üretme potansiyeline sahip. Kadroda önemli bir eksik görünmezken, sahaya çıkması beklenen 11’in dengeli ve güçlü bir yapıya sahip olduğu dikkat çekiyor.