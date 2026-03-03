Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Yapay zeka Alanyaspor - Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası maçında bugün saat 20.30'da Alanyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Yapay zekaya karşılaşmanın sonucunu sorduk. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Saat 20.30’da başlayacak maça dair olası skor tahminini yapay zekadan aldık.
Alanyaspor - Galatasaray Maç Analizi
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda son ve belirleyici 4. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip üç maçta üç galibiyet alarak 9 puanla zirvede yer alırken, Alanyaspor 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.
İlk iki takımın üst tura yükseleceği grupta Galatasaray liderliği garantilemek, Alanyaspor ise sahasında puan ya da puanlar alarak tur şansını sürdürmek istiyor.
Galatasaray Cephesi
Galatasaray kupada etkili bir performans ortaya koydu. Başakşehir’i 1-0, Fethiyespor’u 2-1 ve İstanbulspor’u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rotasyonlu kadrolarla dahi tempolu ve üretken bir oyun sergiledi. Son dönemde ligde de form grafiği yüksek olan ekip, moral avantajını elinde bulunduruyor.
Bu karşılaşmada teknik heyetin geniş rotasyona gitmesi bekleniyor. Günay’ın kalede, genç ve dinamik isimlerin ise sahada olması bekleniyor. Orta sahada İlkay Gündoğan’ın liderliği ve oyun kontrolü, Galatasaray adına belirleyici faktörlerden biri olabilir.
Sarı-kırmızılı ekip kupada son 9 maçtır yenilgi yüzü görmedi ve deplasmanda da rotasyon kadrosuyla etkili sonuçlar alabiliyor.
Alanyaspor Cephesi
Alanyaspor, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Grupta topladığı 7 puanla avantajlı konumda bulunan Akdeniz temsilcisi, özellikle evinde daha cesur ve organize bir oyun sergiliyor.
Kalede Victor’un performansı, savunmada Lima, Aliti ve Ümit’in direnci dikkat çekerken; hücum hattında Hagi’nin yaratıcılığı ve Güven Yalçın’ın bitiriciliği öne çıkıyor. Orta sahada Makouta ve Fatih’in fiziksel gücü, Galatasaray’ın pas trafiğini bozma adına kritik rol oynayabilir. Rakibin rotasyonlu kadroyla sahaya çıkacak olması, Alanyaspor’un oyun planını daha cesur kurmasına olanak sağlayabilir.
Oyun Beklentisi ve Kritik Alanlar
Galatasaray’ın topa sahip olarak oyunu kontrol etmesi, Alanyaspor’un ise savunma güvenliğini ön planda tutup hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışması bekleniyor. Orta sahadaki mücadele ve kanat organizasyonları maçın gidişatını belirleyebilir. Rotasyon nedeniyle savunma uyumu açısından zaman zaman boşluklar oluşma ihtimali de göz ardı edilmemeli.
Gol beklentisinin orta-yüksek seviyede olduğu bir karşılaşma öngörülüyor. Galatasaray kalite ve tecrübe bakımından bir adım önde görünse de, Alanyaspor’un iç saha motivasyonu dengeyi koruyabilir.
Skor Tahmini
Form grafiği, kupadaki seri ve kadro kalitesi dikkate alındığında Galatasaray favori konumda. Alanyaspor’un direnç göstermesi beklenirken, sarı-kırmızılıların hücum gücü sonucu belirleyebilir.
Tahmin: Alanyaspor 1-3 Galatasaray