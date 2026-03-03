Yapay zeka Alanyaspor - Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti

Galatasaray Cephesi

Galatasaray kupada etkili bir performans ortaya koydu. Başakşehir’i 1-0, Fethiyespor’u 2-1 ve İstanbulspor’u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rotasyonlu kadrolarla dahi tempolu ve üretken bir oyun sergiledi. Son dönemde ligde de form grafiği yüksek olan ekip, moral avantajını elinde bulunduruyor.