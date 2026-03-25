Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Mert Ramazan Demir, şimdilerde Show TV'de yayınlanacak olan 'Delikanlı' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yalı Çapkını’nın ‘Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir’in yeni hali görenleri şaşkına çevirdi: Tam 20 kilo eridi
Yalı Çapkını'nın yakışıklı Ferit'i Mert Ramazan Demir, yeni dizisi Delikanlı için tam 20 kilo vererek görenleri şaşkına çevirdi. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncunun fit ve uzun boylu hali herkesin dikkatini çekti, sosyal medya hayran yorumlarıyla çalkalandı.
Ünlü oyuncu yeni rolü için tam 20 kilo verdi. Mert Ramazan Demir'in son görüntüsü herkesi şaşırttı.
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir, şimdilerde Show TV'de yayınlanacak olan 'Delikanlı' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yeni rolü için adeta bambaşka birine dönüşen Mert Ramazan Demir, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Demir, "Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum yediğime, içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı. Sizin de gözünüzden kaçmamış fark etmişsiniz" ifadelerini kullandı.
Mert Ramazan Demir'in son haline sosyal medyada; 'Sana ne olmuş?', 'Bir an tanıyamadım', 'Başka biri sanki' gibi yorumlar yapıldı.
MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?
Mert Ramazan Demir, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. Özellikle Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle büyük beğeni toplamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştur.
Doğum tarihi ve yeri: 28 Ocak 1998, İstanbul Şile. 28 yaşındadır. 6 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Aslen Vanlıdır. Çocukluğu Şile’nin bir köyünde geçmiştir. Boyu yaklaşık 1.79 metredir.
Oyunculuğa lise yıllarında okul tiyatrosuyla adım atmıştır. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim almıştır. İstanbul Beykent Üniversitesi Konservatuvarı’nda da öğrenim görmüştür.
Kariyerine 2019 yılında “I Am You” filmiyle başladı. Çıplak, Öğretmen, Şahmaran gibi yapımlarda rol aldı. 2022-2025 yılları arasında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrol olarak Ferit Korhan karakterini canlandırdı ve bu rolle büyük üne kavuştu.
Şu anda Show TV’de yayınlanacak olan Delikanlı dizisi için hazırlanıyor. Bu yeni rolü için tam 20 kilo verdiği ve fiziksel olarak dikkat çekici bir değişim yaşadığı son dönemde gündemde.
Mert Ramazan Demir, genç yaşına rağmen yeteneği, karizması ve dönüşüm gücüyle Türk dizi sektörünün en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir.
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunmaktadır.