Yabancıya konut satışında sürpriz yok: İlk sıradaki ülke değişmedi

Yabancıya konut satışında düşüş
TÜİK verilerine göre Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 1.506 oldu.
Toplam satış içindeki pay
Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.
İlk iki ayda düşüş hızlandı
Ocak-Şubat döneminde yabancıya konut satışları yıllık bazda yüzde 12,1 azalarak 2.812’ye geriledi.
Zirvede yine Ruslar
Ülke bazlı satışlarda Rusya Federasyonu vatandaşları 191 konutla ilk sıradaki yerini korudu.
İran ve Irak takipte
Rusya’yı 131 konutla İran ve 106 konutla Irak vatandaşları izledi.
Talep düşüyor ama ilgi sürüyor
Yabancı yatırımcıların konut talebinde düşüş görülse de, özellikle belirli ülkelerden gelen ilgi devam ediyor.
Jeopolitik etkiler hissediliyor
Uzmanlara göre küresel gelişmeler ve ekonomik dalgalanmalar, yabancıya konut satışındaki düşüşte etkili oluyor.