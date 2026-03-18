Anasayfa Ekonomi Yabancıya konut satışında sürpriz yok: İlk sıradaki ülke değişmedi

Yabancıya konut satışında sürpriz yok: İlk sıradaki ülke değişmedi

TÜİK verilerine göre yabancıya konut satışları düşüş gösterdi.

Baran Şükrü Çelik
Yabancıya konut satışında düşüş

TÜİK verilerine göre Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 1.506 oldu.

Toplam satış içindeki pay

Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

İlk iki ayda düşüş hızlandı

Ocak-Şubat döneminde yabancıya konut satışları yıllık bazda yüzde 12,1 azalarak 2.812’ye geriledi.

Zirvede yine Ruslar

Ülke bazlı satışlarda Rusya Federasyonu vatandaşları 191 konutla ilk sıradaki yerini korudu.

İran ve Irak takipte

Rusya’yı 131 konutla İran ve 106 konutla Irak vatandaşları izledi.

Talep düşüyor ama ilgi sürüyor

Yabancı yatırımcıların konut talebinde düşüş görülse de, özellikle belirli ülkelerden gelen ilgi devam ediyor.

Jeopolitik etkiler hissediliyor

Uzmanlara göre küresel gelişmeler ve ekonomik dalgalanmalar, yabancıya konut satışındaki düşüşte etkili oluyor.

