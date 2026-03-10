Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Wanda Nara’dan Spalletti paylaşımı: Icardi krizi unutuldu mu?
Wanda Nara’nın Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile paylaştığı fotoğraf, yıllar önce Inter’de yaşanan Icardi krizini yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyadaki paylaşım futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Arjantinli isim paylaşımına şu notu düştü:
"Sizi yeniden görmek güzel, mister."
Bu paylaşım, geçmişte Wanda Nara ile Spalletti arasında yaşanan gerginliği yeniden gündeme taşıdı.
2019’DAKİ KRİZ
2019 yılında Luciano Spalletti ile o dönem Inter forması giyen Mauro Icardi arasında ciddi bir kriz yaşanmıştı.
Sorunun merkezinde ise hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara’nın televizyon programlarında yaptığı açıklamalar yer alıyordu.
Nara, Inter kadrosunun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirmiş ve bu sözler kulüp içinde tartışma yaratmıştı.
Spalletti, söz konusu açıklamaların ardından Icardi’den takım arkadaşlarından özür dilemesini istemişti. Ancak Arjantinli futbolcu bu talebi kabul etmeyince kaptanlık pazubandı elinden alınmıştı.
PSG’YE GİDEN SÜREÇ
Yaşanan bu kriz, Icardi’nin Inter’den ayrılarak Paris Saint-Germain’e transfer olmasına giden sürecin başlangıcı olarak değerlendirilmişti.
Şu anda Galatasaray forması giyen Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ile Spalletti’nin yıllar sonra verdiği bu poz, futbol dünyasında yeniden dikkat çekti.