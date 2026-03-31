“Uyku biriktirme” (sleep banking) olarak isimlendirilen yaklaşım, belirli bir süre boyunca her gece daha uzun uyanarak, ileride yaşanması muhtemel uyku kısıtlamasının olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Savunucularına göre bu yöntem, dikkat, uyanıklık ve bilişsel performansı korumaya yardımcı olabilir.
Vücutta uyku depolama yöntemi: Ne kadar ve nasıl biriktirmeli?
Yoğun dönemler öncesinde daha fazla uyuyarak zihinsel ve fiziksel performansın korunabileceğini savunan “uyku biriktirme” yaklaşımı, bazı araştırmalarla destek görürken, bilim dünyasında hala tartışılıyor.Derleyen: Baran Yalçın
BBC'nin haberine göre uyku biriktirme kavramı ilk kez 2009 senesinde ABD’deki Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilen bir çalışmayla gündeme geldi. Araştırma, askerlerin görev öncesinde zihinsel performanslarını artırmanın yollarını incelemeyi amaçlıyordu.
Çalışmada 24 askeri personel iki gruba ayrıldı. Bir grup gecede yedi saat uyurken, diğer grup 10 saat uyumasına izin verilen bir programa alındı. Takip eden haftada ise tüm katılımcıların uyku süresi gecede üç saate düşürüldü. Daha sonra sekiz saatlik uyku düzenine geri dönüldü.
Sonuçlar dikkat çekiciydi: Önceden daha fazla uyuyan grup, uyku kısıtlaması sırasında dikkat ve odaklanma kaybını daha sınırlı yaşadı ve normal performans düzeyine daha hızlı döndü.
Sonraki araştırmalar ne diyor?
İlerleyen zamanda gerçekleştirilen çalışmalar, uyku biriktirmenin farklı alanlarda da fayda sağlayabileceğini ortaya koydu.
Sağlık sektörü: 2023 yılında Miami’de gerçekleştirilen bir araştırmada, doktorların üç gece boyunca ortalama 90 dakika daha fazla uyumasının, takip eden iki haftalık gece vardiyalarında performansı yükselttiği görüldü.
Spor: Yelken yarışlarına katılım gösteren sporcular arasında uyku biriktirmenin hata oranlarını ve tepki süresini azalttığı ifade edildi.
Takım sporları: Profesyonel ragbi oyuncularında üç hafta boyunca gecede 10 saat uyku, daha düşük fiziksel stresle ilişkilendirildi.
Bireysel sporlar: Tenisçilerde dokuz saatlik uyku, servis isabetini yükseltirken; basketbolcularda uzun süreli uyku uzatımı şut isabeti ve sprint hızında yükseliş sağladı.
Bilim dünyasında görüş ayrılığı
Buna karşın tüm uzmanlar uyku biriktirme fikrine katılmıyor. Eleştirmenler, performanstaki iyileşmenin gerçekten “gelecek için depolanan” uykudan mı, yoksa mevcut bir uyku ihtiyacının karşılanmasından mı kaynaklandığının net olmadığını savunuyor.
Vardiyalı çalışanlar üzerine yapılan bazı derleme çalışmaları, mevcut araştırmalarda yöntemsel yanlılıklar olabileceğine dikkat çekiyor ve uyku süresini önceden uzatmanın doğrudan performans artışı sağladığının kesin olarak kanıtlanmadığını vurguluyor.
Uyku neden bu kadar hayati?
Uzmanlara göre uyku, sadece dinlenme değil, aynı zamanda biyolojik bir bakım süreci.
Hackensack Meridian Tıp Fakültesi’nden Prof. Peter Polos’a göre uyku esnasında metabolik, hormonal ve bilişsel süreçler düzenleniyor. Minnesota Üniversitesi’nden Prof. Michael Howell ise uyku esnasında beyinde biriken atık maddelerin temizlendiğini ve hücrelerin onarıldığını ifade ediyor.
Uzmanlar, yetişkinlerin çoğunun gecede yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyaç duyduğunu, dört-beş saatle yetinebilen kişilerin ise oldukça nadir olduğunu vurguluyor.
Ne kadar ve nasıl biriktirmeli?
Uyku biriktirmeyi denemek isteyenler için öneriler temkinli:
Yoğun bir dönemden önce bir-iki hafta boyunca her gece 30-60 dakika daha fazla uyumak,
Sabah daha geç kalkmak ya da bazı kişiler için daha erken yatmak,
Gündüz kısa süreli şekerlemelerle (45 dakikayı geçmeyecek şekilde) desteklemek.
Fakat uzmanlar, bu yöntemin kronik uykusuzluğun yerine geçemeyeceği konusunda uyarıyor.
Kumbara mı yoksa kredi kartı mı?
Harvard ve Massachusetts General Hospital’dan Prof. Elizabeth Klerman, uykunun bir kumbara gibi biriktirilemeyeceğini belirtiyor. Klerman’a göre uyku daha çok bir kredi kartına benziyor: Borç birikebilir ama fazlası depolanamaz.
Klerman, uyku biriktirme fikrinin yanlış anlaşılması halinde insanların bilinçli olarak uykusuz kalmayı meşrulaştırabileceği uyarısında bulunuyor.