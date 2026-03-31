Vücutta uyku depolama yöntemi: Ne kadar ve nasıl biriktirmeli?

Uyku neden bu kadar hayati?

Uzmanlara göre uyku, sadece dinlenme değil, aynı zamanda biyolojik bir bakım süreci.

Hackensack Meridian Tıp Fakültesi’nden Prof. Peter Polos’a göre uyku esnasında metabolik, hormonal ve bilişsel süreçler düzenleniyor. Minnesota Üniversitesi’nden Prof. Michael Howell ise uyku esnasında beyinde biriken atık maddelerin temizlendiğini ve hücrelerin onarıldığını ifade ediyor.

Uzmanlar, yetişkinlerin çoğunun gecede yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyaç duyduğunu, dört-beş saatle yetinebilen kişilerin ise oldukça nadir olduğunu vurguluyor.