Volvo Cars, D segmenti tam elektrikli SUV modeli Volvo EX60’ın seri üretimine İsveç’teki Göteborg yakınlarındaki Torslanda tesisinde başladı. İlk müşteri teslimatlarının 2026’nın ikinci yarısında yapılması planlanıyor.
Volvo EX60’ın seri üretimi başladı: Türkiye lansman tarihi belli oldu
Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
EX60, Volvo’nun İsveç’te tasarlanıp geliştirilip üretilen ilk tam elektrikli modeli olma özelliğini taşıyor. Şirket, geçen ay özellikle İsveç ve Almanya’daki güçlü talep nedeniyle 2026 üretim hedefini artıracağını açıklamıştı.
MODEL YELPAZESİ VE PERFORMANS
EX60 üç farklı versiyonla sunuluyor. Arkadan itişli P6 Electric 374 beygir güç ve 611–669 km menzil sunarken, dört tekerlekten çekişli P10 AWD 510 beygir güç ve 660–704 km menzil sağlıyor. En güçlü versiyon P12 AWD ise 680 beygire kadar güç üretip 810 km’ye varan menzil sunuyor.
Araç 0’dan 100 km/s hıza versiyona göre 3,9 ila 5,9 saniye arasında çıkabiliyor. Batarya kapasitesi 83 ila 117 kWh arasında değişirken, hızlı şarjda yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 16 dakikada ulaşabiliyor
ÜRETİM VE TEKNOLOJİ
EX60, Volvo’nun SPA3 platformu üzerine inşa edildi ve hücreden gövdeye batarya teknolojisi, büyük ölçekli döküm teknikleri ve yeni nesil üretim süreçleri kullanıldı.
Torslanda tesisine yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapılırken, üretim hattı tamamen elektrikli araçlara uygun şekilde yenilendi.
Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, modelin Türkiye lansmanının 2026’nın ikinci yarısında planlandığını açıkladı.