Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
Anasayfa Spor Victor Osimhen Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Derbi planı belli oldu

Galatasaray’da sakatlık yaşayan Victor Osimhen’in ameliyat süreci tamamlandı. Birçok maçta forma giyemeyecek olan yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği belli oldu.

Gül Devrim Koyun
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşayan Nijeryalı golcünün kolunda kırık tespit edildi.

İstanbul’a getirilen ve acilen ameliyata alınan Osimhen’in operasyonu başarıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği "Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?" sorusu ise yanıt buldu. İşte Osimhen’in son durumu...

Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından Victor Osimhen hastanede Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk tarafından ziyaret edildi.

Milliyet’te yer alan bilgilere göre Victor Osimhen, ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarının yer alamayacak.

Yanı sıra Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği mücadelesinde de forma giyemeyecek.

Nijeryalı golcünün Fenerbahçe derbisine ise yetişmesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynak: Diğer
