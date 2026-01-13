Vicdan geçmişi susturabilir mi? ‘Doktor: Başka Hayatta’ geliyor

KONUSU

Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi'nin (bazı kaynaklarda Terra Hastanesi) dahi şefi Prof. Dr. İnan Kural, uğradığı ağır bir silahlı saldırı ve ardından geçirdiği ameliyat sonucu son 12 yılına dair tüm anılarını kaybeder. Kendisini yabancı bir hayatta bulan İnan, tanımadığı ilişkiler, anlamlandıramadığı bağlar ve cevap bekleyen sorular arasında kalır.