Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin üstlendiği DASS Yapım imzalı yapım, geriye dönüp baktığında hayalindeki kişi olamadığını fark eden bir doktorun, gerçek bir olaydan uyarlanan hikâyesini anlatıyor.
Vicdan geçmişi susturabilir mi? ‘Doktor: Başka Hayatta’ geliyor
Tanıtımda öne çıkan etkileyici sahneler, dizinin yoğun atmosferini hissettirirken, geçmişin gölgeleri ve ikinci bir şans teması etrafında örülen hikâyesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Şahincileroğlu’nun aktardığı bilgilere göre, İtalyan yapımı “Doc – Nelle Tue Mani”den uyarlanan dizide ayrıca Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi isimler yer alıyor.
Hafızanın sustuğu noktada vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın ağırlığının konuştuğu “Doktor: Başka Hayatta”, izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama olasılığı üzerine derinlemesine düşündüren çarpıcı bir hikâyeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİ
Doktor: Başka Hayatta, NOW TV'nin 2026 yılında yayınlanacak yeni dizilerinden biri. İtalyan yapımı popüler dizi Doc - Nelle Tue Mani'den uyarlanan bu tıbbi drama, hafıza kaybı, kimlik sorgulaması, kader ve ikinci şans temalarını işliyor.
KONUSU
Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi'nin (bazı kaynaklarda Terra Hastanesi) dahi şefi Prof. Dr. İnan Kural, uğradığı ağır bir silahlı saldırı ve ardından geçirdiği ameliyat sonucu son 12 yılına dair tüm anılarını kaybeder. Kendisini yabancı bir hayatta bulan İnan, tanımadığı ilişkiler, anlamlandıramadığı bağlar ve cevap bekleyen sorular arasında kalır.
Yıllar sonra sevmeyi öğrendiği Elif'i hatırlamazken, eski eşine karşı duyguları sanki hiç kaybolmamış gibidir. Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun öne çıktığı hikâye, izleyiciyi derin duygusal ve felsefi sorgulamalara sürüklüyor.
BAŞROL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:
• İbrahim Çelikkol → Prof. Dr. İnan Kural (başrol, hafıza kaybı yaşayan doktor)
• Sıla Türkoğlu → Elif (İnan'ın sevdiği kadın)
• Şebnem Hassanisoughi → Aylin (İnan'ın eski eşi)
• Bertan Asllani → Toprak
DİĞER ÖNEMLİ OYUNCULAR
Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ (Ekin), Eylül Tumbar (Zeren), Yasemin Yazıcı (Aslı), Berk Özgür (Ali Kocaman), Esra Akkaya (Feda), Merve Bulut (Nesrin), Aysun Demir, Özge O'Neill Sarımola (Gülten), Mert Yavuzcan, İhsan İlhan (Faruk) ve daha fazlası.
Yapımcı: DASS Yapım Kanal / Platform: NOW TV (dijital platform, NOW TV ekranlarında yayınlanacak)
Yayın Tarihi: Henüz tam gün belirtilmemiş olsa da, Şubat 2026'nın ikinci haftası (yaklaşık 9-15 Şubat arası) izleyiciyle buluşması bekleniyor. İlk tanıtım ve fragman Ocak 2026'da yayınlandı, geri sayım başladı.
Dizi, gerçek bir olaydan esinlenilen güçlü bir hikâyeyle, hafıza kaybı sonrası yeniden başlama mücadelesini merkeze alarak ekranlara geliyor. Merakla beklenen yapımlardan!