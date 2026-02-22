Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ve Sergen Yalçın kararını verdi: Göztepe maçı ilk 11'de değişiklik
Süper Lig'de Beşiktaş, bugün evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın ilk 11'de değişiklik yapması bekleniyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Son maçlarda iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, bu maçta da galibiyet peşinde koşuyor.
Siyah-beyazlı ekip, Göztepe karşısında oynadığı son 4 maçı da kazanamadı.
El Bilal Yok
Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.
Sergen Yalçın'ın Planı
Sergen Yalçın, Göztepe'nin kalabalık savunmasına karşı, son maçların formda isimlerinden Orkun ve Oh'u kullanmak istiyor.
Deneyimli teknik adam, kalabalık ve sert savunmaya karşı iki yıldız oyuncunun bireysel yeteneklerinden yararlanmayı planlıyor.
İki yıldız isim de son maçlarda yakaladıkları uyumla dikkat çekiyor. Sergen Yalçın, bu karşılaşmada Orkun Kökçü’yü delici paslar üretme göreviyle sahaya sürerek hücumda daha etkili olmayı ve gol yollarında üretkenliği artırmayı hedefliyor. Oh’un da bu maçta sahneye çıkması muhtemel görünüyor.
İlk 11'de Değişiklik
Geçtiğimiz hafta babasının cenaze merasimi nedeniyle sahada olamayan Ndidi’nin ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Öte yandan, Emirhan’ın Djalo’nun yerine maça ilk 11’de başlaması muhtemel. Asllani’nin kulübeye çekilmesi planlanırken, Rashica’nın ise maça 11’de başlaması öngörülüyor
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Agbadou, Murillo, Ndidi, Cerny, Rashica, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan
İki Takım Arasında Rekabet
Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig’de 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta, siyah-beyazlı ekip 30 galibiyet alırken, Göztepe 12 kez sahadan üstün ayrıldı. İki takım 17 maçta ise eşitliği bozamadı.
Süper Lig’de geride kalan 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 40 puanla haftaya 5. sıradan giriş yaptı. İzmir temsilcisi ise 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederek, 41 puanla rakibinin bir basamak üzerinde, 4. sırada bulunuyor.