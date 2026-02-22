Ve Sergen Yalçın kararını verdi: Göztepe maçı ilk 11'de değişiklik

İki yıldız isim de son maçlarda yakaladıkları uyumla dikkat çekiyor. Sergen Yalçın, bu karşılaşmada Orkun Kökçü’yü delici paslar üretme göreviyle sahaya sürerek hücumda daha etkili olmayı ve gol yollarında üretkenliği artırmayı hedefliyor. Oh’un da bu maçta sahneye çıkması muhtemel görünüyor.