Vatandaşlık maaşı hangisi olacak? 3 formül ortaya çıktı

Gelir Şartı ve Sınır Rakamı Programa hak kazanmak için hane toplam gelirinin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında bu sınır 9 bin 358 TL olarak belirleniyor. NTV'nin haberine göre aylık geliri bu tutarın üzerinde olan aileler destekten yararlanamayacak.