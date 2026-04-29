Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Vatandaş yerdeki sebze ve meyveleri topladı: Bu mu Türkiye Yüzyılı?

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarında, yerdeki yiyecekleri toplayan bir yurttaşın görüntüsü ekonomik sıkıntının boyutlarını gözler önüne serdi. Aynı pazarda yaşanan bu çaresizliğe sessiz kalmayan esnaf Adem Doğmuş, bir kasa patatesin üzerine "bedava" yazarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Dilem Taştan Derleyen: Dilem Taştan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir semt pazarından objektiflere yansıyan, yerdeki yiyecekleri toplayan bir vatandaş görüntüsü, ekonomik sıkıntının ne derece derinleştiğini gözler önüne serdi.

1 8
Esnaf Adem Doğmuş ise bir kasa patatesi "bedava" yazarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

2 8
Doğmuş, yardımı hayır amacıyla yaptığını söyledi.

3 8
Doğmuş konuyla ilgili şunları söyledi: "Ne yapayım? Allah rızası için hayır da gerek Ben öleceğim, toprağın altında yatacağım, rahat rahat yatarım. Ne verirsem o kalır, başka bir şey kalmaz. Garibanlara ver, yesinler. Korkma, Rabbim bana 70 katını verir."

4 8
Tezgahların arasında, belki de günün yorgunluğuyla veya dikkatsizlikle yere düşen gıda artıklarını büyük bir titizlikle toplayan vatandaşların görüntüsü, mutfaklardaki yangının ve geçim sıkıntısının ne derece derinleştiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

5 8
Pazarın canlılığıyla taban tabana zıt olan bu manzara, sadece bir kişinin zorunlu tercihini değil, ekonomik şartların insan onuru üzerindeki yıpratıcı etkisini de simgeleyen acı bir tabloyu belgeledi.

6 8
Vatandaşın piyasa fiyatlarından ürün alamaz hale gelmesi, temel beslenme haklarını "bağış" ve "yardım" mekanizmalarına muhtaç kılıyor.

7 8
Ekonomik verilerin ötesinde, vatandaşın pazarda yerdeki ürünü toplamak zorunda kalması, bireyin onuru ve yaşam kalitesi üzerinde derin bir psikolojik tahribat yaratıyor.

8 8
Kaynak: ANKA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro