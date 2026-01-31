Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya ‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı

‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı

Polonya'daki yol çalışmaları sırasında, boğazlarına orak yerleştirilmiş ve ayakları asma kilitlerle bağlanmış yeni "vampir" iskeletleri gün yüzüne çıkarıldı. Sıra dışı defin yöntemleriyle gömülen bu kalıntılar, bölgenin antik inanışlarına ve geçmişin gizemli ritüellerine yeniden ışık tuttu.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
Haberi Paylaş
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 1

Polonya’da yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı.

1 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 2

Yapılan kazılarda, geçmiş yüzyılların defin geleneklerini ve halk inanışlarını yansıtan yeni "vampir mezarları" gün yüzüne çıkarıldı.

2 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 3

OLAĞANDIŞI DEFİN YÖNTEMLERİ

Keşfedilen iskeletlerin üzerinde uygulanan yöntemler, dönemin yerel halkının "geri döneceğine" inandıkları kişilere karşı aldığı sert önlemleri gözler önüne serdi.

3 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 4

Mezarlarda dikkat çeken detaylar şunlar:

4 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 5

Boğaza Yerleştirilen Oraklar: Bazı iskeletlerin boğaz kısmına, kişinin ayağa kalkmaya çalışması durumunda başını kesecek şekilde yerleştirilmiş keskin oraklar bulundu.

5 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 6

Asma Kilitli Ayaklar: Diğer iskeletlerin ise mezardan çıkmalarını engellemek amacıyla ayaklarından asma kilitlerle yere bağlandığı tespit edildi.

6 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 7

ANTİK İNANIŞIN İZLERİ

Arkeologlar, bu tür defin işlemlerinin genellikle toplum tarafından "tehlikeli" veya "lanetli" olarak görülen kişilere uygulandığını belirtti.

7 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 8

Bölgedeki çalışmalar, Polonya'nın bu gizemli tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

8 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 9

Yol çalışmaları esnasında tesadüfen bulunan bu mezarlık, Orta ve Doğu Avrupa’nın bir dönemine damga vuran batıl inançların arkeolojik birer yansıması olarak kabul edildi.

9 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 10

Uzmanlar, bu tip defin işlemlerinin genellikle toplumdan dışlanan, salgın hastalıklardan ölen veya "farklı" görülen kişilere uygulandığını belirtti.

10 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 11

Bulunan iskeletler üzerinde yapılan ilk incelemeler, dönemin yerel halkının ölülerin mezarlarından kalkıp yaşayanlara zarar vermesinden duyduğu derin korkuyu kanıtlar nitelikte.

11 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 12

Polonya’da devam eden altyapı ve yol genişletme çalışmaları, modern ulaşım ağından ziyade ülkenin karanlık geçmişine dair tüyler ürpertici bir keşfe kapı araladı.

12 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 13

Kazı sahasında inceleme yapan arkeologlar, halk arasında "vampir mezarları" olarak adlandırılan ve sıra dışı ritüellerle gömülmüş yeni iskelet kalıntılarına ulaştı.

13 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 14

Mezarlarda uygulanan yöntemler, antik inanışların ne denli sert önlemlere dönüştüğünü gösterdi.

14 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 15

Bazı iskeletlerin boyun hizasına yerleştirilen oraklar, kişinin mezardan doğrulmaya çalışması durumunda başını gövdesinden ayıracak bir düzenek olarak tasarlandı.

15 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 16

Diğer kalıntıların ayak kemiklerine takılan asma kilitler ise ölünün dünyevi bağlarının kesildiğini ve fiziksel olarak yerinden hareket etmesinin imkansız hale getirildiğini simgeledi.

16 17
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı - Resim: 17
17 17
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro