Polonya’da yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı.
‘Vampir Mezarları’ gün yüzüne çıkarıldı
Polonya'daki yol çalışmaları sırasında, boğazlarına orak yerleştirilmiş ve ayakları asma kilitlerle bağlanmış yeni "vampir" iskeletleri gün yüzüne çıkarıldı. Sıra dışı defin yöntemleriyle gömülen bu kalıntılar, bölgenin antik inanışlarına ve geçmişin gizemli ritüellerine yeniden ışık tuttu.Sena Altuntaş
Yapılan kazılarda, geçmiş yüzyılların defin geleneklerini ve halk inanışlarını yansıtan yeni "vampir mezarları" gün yüzüne çıkarıldı.
OLAĞANDIŞI DEFİN YÖNTEMLERİ
Keşfedilen iskeletlerin üzerinde uygulanan yöntemler, dönemin yerel halkının "geri döneceğine" inandıkları kişilere karşı aldığı sert önlemleri gözler önüne serdi.
Mezarlarda dikkat çeken detaylar şunlar:
Boğaza Yerleştirilen Oraklar: Bazı iskeletlerin boğaz kısmına, kişinin ayağa kalkmaya çalışması durumunda başını kesecek şekilde yerleştirilmiş keskin oraklar bulundu.
Asma Kilitli Ayaklar: Diğer iskeletlerin ise mezardan çıkmalarını engellemek amacıyla ayaklarından asma kilitlerle yere bağlandığı tespit edildi.
ANTİK İNANIŞIN İZLERİ
Arkeologlar, bu tür defin işlemlerinin genellikle toplum tarafından "tehlikeli" veya "lanetli" olarak görülen kişilere uygulandığını belirtti.
Bölgedeki çalışmalar, Polonya'nın bu gizemli tarihine ışık tutmaya devam ediyor.
Yol çalışmaları esnasında tesadüfen bulunan bu mezarlık, Orta ve Doğu Avrupa’nın bir dönemine damga vuran batıl inançların arkeolojik birer yansıması olarak kabul edildi.
Uzmanlar, bu tip defin işlemlerinin genellikle toplumdan dışlanan, salgın hastalıklardan ölen veya "farklı" görülen kişilere uygulandığını belirtti.
Bulunan iskeletler üzerinde yapılan ilk incelemeler, dönemin yerel halkının ölülerin mezarlarından kalkıp yaşayanlara zarar vermesinden duyduğu derin korkuyu kanıtlar nitelikte.
Polonya’da devam eden altyapı ve yol genişletme çalışmaları, modern ulaşım ağından ziyade ülkenin karanlık geçmişine dair tüyler ürpertici bir keşfe kapı araladı.
Kazı sahasında inceleme yapan arkeologlar, halk arasında "vampir mezarları" olarak adlandırılan ve sıra dışı ritüellerle gömülmüş yeni iskelet kalıntılarına ulaştı.
Mezarlarda uygulanan yöntemler, antik inanışların ne denli sert önlemlere dönüştüğünü gösterdi.
Bazı iskeletlerin boyun hizasına yerleştirilen oraklar, kişinin mezardan doğrulmaya çalışması durumunda başını gövdesinden ayıracak bir düzenek olarak tasarlandı.
Diğer kalıntıların ayak kemiklerine takılan asma kilitler ise ölünün dünyevi bağlarının kesildiğini ve fiziksel olarak yerinden hareket etmesinin imkansız hale getirildiğini simgeledi.