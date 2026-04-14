Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Uzunlu Barajı’nda su seviyesindeki değişim dron ile kaydedilen görüntülerle ortaya kondu. Ekim 2025’te kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü barajda, Nisan 2026’da çekilen görüntülerde ise su seviyesinin gözle görülür şekilde yükseldiği görüldü.
Uzunlu Barajı’nda su seviyesi yükseldi: Kuraklık sonrası umut
İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl sonbahar aylarında Uzunlu Barajı’nda su seviyesi önemli ölçüde düşmüştü.
Ekim 2025’te kaydedilen dron görüntülerinde barajdaki suyun büyük ölçüde çekildiği ve kıyı hattının genişlediği dikkat çekiyor.
Nisan 2026 tarihli yeni görüntülerde ise bölgede etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesinin belirgin şekilde yükseldiği görülüyor.
Havzanın yeniden suyla dolmaya başladığı dron görüntülerine yansıdı.
Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Boğazlıyan ve çevresindeki yerleşim yerleri için önemli bir su kaynağı olan Uzunlu Barajı, özellikle tarımsal sulama amacıyla kullanılıyor.
Barajdaki su seviyesinin yükselmesi bölgedeki üreticiler için de umut verici olarak değerlendiriliyor.