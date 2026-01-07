Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat

NEFES DARLIĞININ ŞİDDETİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR

Merdiven çıkarken yaşanan nefes darlığının düzeyi kişisel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hızlı çıkmak, ağır bir yük taşımak ya da koşarak merdiven çıkmak bu durumu daha belirgin hale getirebilir. Bazı insanlar bunu çok hafif hissederken, bazıları daha yoğun yaşayabilir.