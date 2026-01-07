Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat

Bir ya da iki kat merdiven çıktıktan sonra soluk soluğa kalmak birçok insanın deneyimlediği yaygın bir durum. Bu yalnızca ileri yaşta olanlara ya da fiziksel olarak hareketsiz bireylere özgü değil. Peki merdiven çıkarken çabuk yorulmak her zaman olağan mı, yoksa önemli bir sağlık problemi mi?

Haberi Paylaş
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 1

Uzmanlar, bu durumun çoğu zaman vücudun doğal bir tepkisi olduğunu belirtirken, bazı durumlarda mutlaka ciddiye alınması gerektiğinin altını çiziyor.

1 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 2

MERDİVEN ÇIKMAK NEDEN DAHA ZORLAYICI?

Dr. Katherine Pohlgeers’e göre merdiven çıkarken hissedilen nefes darlığı genellikle fizyolojik olarak normal kabul edilir. Pohlgeers, “Merdiven çıkmak, düz zeminde yürümeye kıyasla vücut için çok daha fazla enerji gerektirir. Bu da oksijen ihtiyacını artırır ve solunumun hızlanmasına neden olur” diyor.

2 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 3

Uzmanlar, merdiven çıkarken vücudun kendi ağırlığını yukarı doğru taşıdığını ve bu hareketin squat gibi kuvvet gerektiren egzersizlere benzediğini vurguluyor. Bu nedenle kısa süreli nefes nefese kalma hali çoğu zaman endişe edilecek bir durum olarak değerlendirilmiyor.

3 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 4

Performans uzmanı Karl Erickson da, “Merdiven çıktıktan sonra bir-iki dakika içinde nefesinizi toparlayabiliyorsanız, bu genellikle normal sınırlar içindedir” ifadelerini kullanıyor.

4 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 5

NEFES DARLIĞININ ŞİDDETİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR

Merdiven çıkarken yaşanan nefes darlığının düzeyi kişisel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hızlı çıkmak, ağır bir yük taşımak ya da koşarak merdiven çıkmak bu durumu daha belirgin hale getirebilir. Bazı insanlar bunu çok hafif hissederken, bazıları daha yoğun yaşayabilir.

5 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 6

Pohlgeers, “Üst düzey sporcularda merdiven çıkarken nefes darlığına neredeyse hiç rastlamayız. Hareketsiz yaşam tarzının yaygın olduğu toplumlarda, özellikle orta yaş grubunda, bir kat merdiven çıkınca bile zorlanan çok sayıda kişi var” diyor.

6 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 7

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GÖRÜNMELİ?

Uzmanların özellikle dikkat çektiği nokta, nefes darlığının yeni başlaması ya da zamanla artış göstermesidir. Daha önce yaşanmayan veya kısa sürede geçen bir durumun giderek uzaması, mutlaka tıbbi değerlendirme gerektirir.

7 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 8

Pohlgeers, “Her nefes darlığında paniğe kapılmak doğru değil ama bunu tamamen kondisyonsuzlukla açıklamak da riskli olabilir” diyerek uyarıyor. Egzersiz kapasitesinde belirgin bir azalma varsa, altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

8 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 9

Kalp yetmezliği, obezite, kronik akciğer hastalıkları, sigara kullanımı, KOAH ve kansızlık gibi sağlık sorunlarının merdiven çıkarken nefes darlığını artırabileceği belirtiliyor.

9 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 10

NEFESİN TOPARLANMA SÜRESİ ÖNEMLİ BİR İPUCU

Uzmanlara göre nefesin ne kadar sürede normale döndüğü de önemli bir göstergesi. Erickson, “Merdiven çıktıktan sonra solunumun bir-iki dakika boyunca hızlanması normaldir. Bu süre üç dakikayı aşıyorsa ya da uzun süre düzelmiyorsa, daha dikkatli olunmalıdır” diyor.

10 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 11

Nefes darlığına göğüs ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı ya da görme bozuklukları eşlik ediyorsa, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

11 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 12

MERDİVEN ÇIKARKEN DAHA AZ YORULMAK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlara göre merdiven çıkarken çabuk yorulmamanın en etkili yolu, bu hareketi düzenli olarak yapmaktır. Altta yatan ciddi bir sağlık sorunu yoksa, tekrar eden merdiven çıkma pratiği vücudun bu efora uyum sağlamasına yardımcı olur.

12 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 13

Erickson, “Vücut kendisinden beklenen yüklenmelere zamanla uyum sağlar. Merdiven çıkmayı ne kadar sık yaparsanız, o kadar verimli hale gelirsiniz” diyor. Bu süreçte ilgili kas gruplarının güçlendiğini ve dayanıklılığın arttığını belirtiyor.

13 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 14

Uzmanlar ayrıca squat ve lunge gibi kuvvet egzersizlerinin bacak kaslarını güçlendirdiğini, kardiyovasküler kondisyonun artırılmasının da merdiven çıkarken hissedilen yorgunluğu azalttığını ifade ediyor.

14 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 15

Bu sürecin aşamalı ilerlemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Pohlgeers, “Bir anda kendinizi zorlamak yerine, yavaş ve sürdürülebilir bir tempo izlemek çok daha sağlıklıdır” diyerek yürüyüş, bahçe işleri ve günlük hareket miktarının artırılmasının da önemli faydalar sağladığını söylüyor.

15 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 16

Düzenli hareket ve artan kondisyon sayesinde, merdiven çıkarken yaşanan nefes darlığı zamanla azalıyor ve kişi birden fazla katı daha rahat çıkabilir hale geliyor.

16 17
Uzmanlar uyarıyor: Bir kat merdiven sonrası soluksuz kalıyorsanız dikkat - Resim: 17
17 17
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro