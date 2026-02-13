Uzaydan görülen soykırım

Sudan’da devam eden iç savaşın yarattığı insani kriz, yörüngedeki uyduların objektiflerine yansıyan dehşet verici verilerle yeni bir boyuta taşındı.
Çatışmaların başladığı günden bu yana sivil yerleşim alanlarının sistematik olarak hedef alındığını belgeleyen yüksek çözünürlüklü görseller, bölgedeki yıkımın sadece karadan değil, uzaydan bile açıkça seçilebildiğini kanıtladı.
Uluslararası gözlemciler, Hartum ve çevresindeki sivil tahribatın modern savaş tarihinde eşine az rastlanır bir seviyeye ulaştığını bildirdi.