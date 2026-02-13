Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Dünya Uzaydan görülen soykırım

Uzaydan görülen soykırım

Uydu görüntülerinden elde edilen veriler, Sudan’daki çatışmaların yerleşim alanlarında bıraktığı yıkımın boyutlarını ve toplu mezar şüphelerini gözler önüne serdi.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
Uzaydan görülen soykırım - Resim: 1

Sudan’da devam eden iç savaşın yarattığı insani kriz, yörüngedeki uyduların objektiflerine yansıyan dehşet verici verilerle yeni bir boyuta taşındı.

Çatışmaların başladığı günden bu yana sivil yerleşim alanlarının sistematik olarak hedef alındığını belgeleyen yüksek çözünürlüklü görseller, bölgedeki yıkımın sadece karadan değil, uzaydan bile açıkça seçilebildiğini kanıtladı.

Uluslararası gözlemciler, Hartum ve çevresindeki sivil tahribatın modern savaş tarihinde eşine az rastlanır bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 2

Bilimsel araştırmalar, çatışma bölgelerindeki termal anomalilerin ve yapısal değişikliklerin "yakıp yıkma" taktiklerine işaret ettiğini ortaya koydu.

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 3

Yale İnsani Araştırma Laboratuvarı (Yale HRL) tarafından yayımlanan kapsamlı analizlerde, Darfur ve Hartum genelinde binlerce konutun kasıtlı olarak ateşe verildiği saptanırken, uydu sensörlerinin yakaladığı "ısı imzaları" geniş çaplı yangınların yerleşim birimlerini haritadan sildiğini belgeledi.

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 4

Araştırmacılar, bu verilerin sadece bir iç savaşı değil, aynı zamanda sivil nüfusun yaşam alanlarından tamamen kazınmasına yönelik bir stratejiyi yansıttığını dile getirdi.

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 5

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yabancı uzmanlar, sahadaki durumun hukuki ve insani sonuçlarına dikkat çekti.

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 6

Nathaniel Raymond (Yale İnsani Araştırma Laboratuvarı Direktörü):

"Uydu verileri üzerinde yaptığımız incelemeler, Sudan'da gerçekleşen yıkımın gelişigüzel bir çatışmanın ötesinde, belirli bir etnik ve coğrafi gruba yönelik kasıtlı bir saldırı dizisi olduğunu kanıtladı. Uzaydan gördüğümüz şey, modern bir ulusun fiziksel olarak yok edilişidir"

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 7

Tirana Hassan (Human Rights Watch Direktörü):

"Görüntülerdeki toplu mezar şüpheleri ve genişleyen mezarlık alanları, sahadaki can kaybının resmî rakamların çok üzerinde olduğunu işaret etti. Uluslararası toplumun bu dijital delilleri görmezden gelmesi mümkün değildir"

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 8

Askeri strateji uzmanları, uydu görüntülerindeki barikatlar, tahrip edilmiş hastaneler ve yağmalanmış yardım konvoylarının net bir şekilde analiz edilebildiğini aktardı.

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 9

Sudan’ın gıda deposu olarak bilinen tarım arazilerinin dahi ateşe verildiği, bu durumun ülkeyi kitlesel bir kıtlığın eşiğine getirdiği vurgulandı.

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 10

Bilimsel raporlar, Sudan semalarındaki duman bulutlarının ve yer seviyesindeki devasa enkaz yığınlarının, bölgedeki ekolojik ve demografik yapıyı on yıllar boyunca geri dönülemeyecek şekilde değiştirdiğini kaydetti.

Uzaydan görülen soykırım - Resim: 11
Uzaydan görülen soykırım - Resim: 12
