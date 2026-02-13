Uzaydan görülen soykırım

Nathaniel Raymond (Yale İnsani Araştırma Laboratuvarı Direktörü):

"Uydu verileri üzerinde yaptığımız incelemeler, Sudan'da gerçekleşen yıkımın gelişigüzel bir çatışmanın ötesinde, belirli bir etnik ve coğrafi gruba yönelik kasıtlı bir saldırı dizisi olduğunu kanıtladı. Uzaydan gördüğümüz şey, modern bir ulusun fiziksel olarak yok edilişidir"