Uzaydan gelen cisim dünyaya giriş yaptı: 14 yıl sonra geri döndü

Uzaydan gelen cisim dünyaya giriş yaptı: 14 yıl sonra geri döndü

Van Allen Probe uzay sondası, fırlatılmasından 14 yıl sonra Dünya atmosferine tekrar giriş yaptı.

Baran Yalçın
600 kilogramdan fazla ağırlığa sahip Van Allen Probe uzay sondası, fırlatılmasından yaklaşık 14 sene sonra Dünya atmosferine giriş yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri, sondanın Doğu Pasifik bölgesine Türkiye saatiyle 13.37 civarında girişini doğruladı.

BAZI BİLEŞENLER HAYATTA KALMIŞ OLABİLİR

Bu giriş, başlangıçta tahmin edilenden yaklaşık 12 saat sonra yaşandı. 2012 senesinde fırlatılan sondanın büyük kısmının atmosferde ilerlerken yanması beklenirken bazı bileşenlerinin hayatta kalmış olabileceği belirtiliyor.

Uzay aracı ve onun ikizi Van Allen Probe B, Dünya’nın iki kalıcı radyasyon kuşağı hakkında daha önce benzeri görülmemiş veriler toplama görevine gitti.

Başlangıçta iki sene sürmesi planlanan görev, neredeyse yedi sene devam etti. Uzay araçlarının yakıtı bittiğinde ve kendilerini Güneş’e doğru yönlendiremediklerinde görev sona erdi.

NASA’ya göre sondalar, 2012 yılından 2019 yılına kadar Dünya’nın manyetik alanı tarafından hapsolmuş yüklü parçacıklardan oluşan halkaların içinden uçarak parçacıkların nasıl kazanıldığını ve nasıl kaybedildiğini incelemek için çalıştı.

Van Allen kuşakları olarak isimlendirilen bu halkalar, insanlara zararlı olan ve teknolojilere zarar verebilen kozmik radyasyon, güneş fırtınaları ve akış halindeki güneş rüzgarına karşı Dünya’yı koruyor.

6 6
