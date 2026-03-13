Uzaydan gelen cisim dünyaya giriş yaptı: 14 yıl sonra geri döndü

NASA’ya göre sondalar, 2012 yılından 2019 yılına kadar Dünya’nın manyetik alanı tarafından hapsolmuş yüklü parçacıklardan oluşan halkaların içinden uçarak parçacıkların nasıl kazanıldığını ve nasıl kaybedildiğini incelemek için çalıştı.

Van Allen kuşakları olarak isimlendirilen bu halkalar, insanlara zararlı olan ve teknolojilere zarar verebilen kozmik radyasyon, güneş fırtınaları ve akış halindeki güneş rüzgarına karşı Dünya’yı koruyor.