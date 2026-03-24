Olay, dün saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ünlü yapımcı Erol Köse’ye veda: Cenazeye kimler geldi, neler yaşandı? İşte detaylar…
Yapımcı Erol Köse (61), Sarıyer’deki binasının 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Cenaze töreninde Polat Yağcı’nın 15 güvenlik görevlisi tuttuğu ve tabut etrafına güvenlik şeridi çekildiği ortaya çıktı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Erol Köse olduğunu belirleyerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köse’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Köse için bugün Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Cenazenin detaylarıyla ilgilenen Yağcı'nın tören için 15 güvenlik görevlisi tuttuğu ortaya çıkarken, Erol Köse'nin tabutunun etrafına çekilen güvenlik şeridi de ayrıca dikkat çekti.
Cenaze törenine sanatçı Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Dilan Çıtak, Hakan Peker, yapımcı Polat Yağcı, aile yakınları, sanat camiasından arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Kılınan namazın ardından Köse’nin cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
“HAKKINI HELAL ET KIZIM HASTAYIM” DEDİ
Erol Köse’nin 20 senelik çalışanı Güller Öğretici, “Erol Bey benim babamdı. Burada bağıra bağıra ağlamak istedim, ama ağlayamıyorum yanlış anlaşılırım diye. Çok seviyorum bana çok babalık yaptı. Biz razıydık, Rabbim de razı olsun. Ölmeden bir hafta önce telefonla ses kaydı attı. ‘Hakkını helal et kızım, hastayım’ dedi. Son üç ay beni çağırmadı.
Kimseyi eve almıyordu. Ahmet ağabeyi çok seviyordu. Sadece Ahmet ağabeyi eve alıyordu. ‘Ahmet’i içeri alın’ diyordu. Evladı gibi, oğlu gibi çok severdi. Herkesi evine almıyordu. Çok iyi bir insandı, boşuna karalamasınlar Erol Bey’i. O kadar baba bir adamdı ki, kimse kötülemesin onu. Ben biliyorum, ben onunla beraberdim. Haftanın iki günü, bazen üç günü. Ahmet de onun oğluydu, oğlu olarak seviyordu, ‘Oğlum’ diyordu Ahmet ağabeye” dedi.
Müzik yapımcısı ve Erol Köse’nin yakın arkadaşı Şahin Özer, “Erol’un hayata, müziğe başladığı ve albüm çıkardığı ilk günden itibaren ona yardımcı olan birisiyim. Ne olursa olsun bir arkadaşımızı bir meslektaşımızı kaybettik. İyi de kötü de olsa insanlığa düşen hakkımızı helal ederek, mekanı cennet olsun diyerek uğurlamaktır. Aramızda olsaydı çok iyi olurdu. Ama maalesef şu anda onun hakkında dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Mekanı cennet olsun” dedi.
Şarkıcı Ferhat Göçer, “Erol Köse’nin ölümüne dair kamuoyunda paylaşılanlara üzülüyorum. Bu konuda yorum yapmak bizim haddimize değil. Ahirete ve ilahi adalete inanıyorsak bu konuda gerekli taksiratı yapılacaktır diye ümit ediyorum bu nedenle de üzülerek izliyorum. Ancak bu bir vesile olmalı, yaşadığımız sektörde yorumcusundan, yapımcısına, eser sahibinde sektörün tüm bileşenlerine herkesin bir oturup düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Günlük hırslarımız uğruna, kimleri küstürüp üzüyoruz, hak adalet ve hukuk meselelerinde nerelerde empati kurmalıyız bence tüm sektör bunu değerlendirmeli. Güç geçici bir durum, bugün güçlüsünüz yarın değilsiniz. Kimseyi üzmeden, ardınızda güzel şeyler bırakarak gitmek bizim için en büyük ödül. Allah’tan rahmet diliyorum. Ekmeğini çok yediğim, çok büyük bir prodüktördü.
Beni 15 gün önce aramıştı. Şirket haklarını kızına devretmek istiyordu. Sesi yorgundu. Kalp hastası olduğunu biliyordum ama ALS hastalığını bilmiyordum. Benden de sakladı. Çok yorgundu ama aklı başında ve sağlıklıydı. En kısa sürede görüşmeyi diledik. Kızının hak meselesini de halletmiştik. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Bir hekim olarak hep takip ederdim ama ALS zor bir hastalık” dedi.
Ömür Gedik ise, “Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Biz en son Erol ile mesajlaştığımızda kediler ve köpekler üzerinden konuşmuştuk. Erol nerede yaralı bir hayvan görse beni arar ‘şu hayvana yardım edelim’ derdi. O yüzden ben kendisini böyle hatırlıyorum. Gerçekten bu yönünün çok yüksek olduğunu biliyordum. Giderken de ‘kedime iyi bakın diye’ not bıraktı. Ailesi mutlaka bakacaktır. Aksi bir halde biz sahip çıkarız. Sosyal medyada yazılan kötü şeylere yorum yapmak istemiyorum. Onu hayvansever olarak hep iyi hatırlayacağım” diye konuştu.
‘BÜTÜN SANATÇILARDA HEPSİNİN EMEĞİ VARDIR’
Cenazeye katılan Yapımcı Ahmet Altınbaşak, “Bu son günlerde bu yapılan sanatçıların bu konuşmaları gerçekten hicap duyuyorum hepsinden. Bu konuşan bütün sanatçılarda hepsinin emeği vardır. Buradan böyle konuşmak çok kolay ama bir de işin en başından bakmak lazım. Ben 97’den beri Erol Bey ile beraberim. 1997-1998 senesinde imparatorluk döneminde, o şah en iyi işler yaptığı döneminde bütün isim sanatçıların ben gelip Levent’te o Türk filmi şirketinde, yapım şirketinde bütün sanatçıların gelip bahçede saatlerce beklediği günleri biliyorum. Akşam da hepsi paketi parayı alırlardı, yollardı. Yani Erol Bey bu işte imparatordur. Çok iyi bir prodüktördür. Çok iyi bir yapımcıdır” şeklinde konuştu.
‘NEREDE BU ÇELENKLERİN SAHİBİ OLAN İNSANLAR?’
Müzisyen Dora Altınbaşak, “Burada bu kadar çelenk var. Keşke bu çelenklerin hiçbiri olmasaydı. Şurada sadece insanlar olsaydı ve hayır duası etselerdi. Şu anda buradaki çelenklerin bana göre hiçbir anlam ve değeri yok. Bunlar sadece görsel olarak şov amaçlı gönderilen çelenkler. Nerede bu çelenklerin sahibi olan insanlar? Yok değil mi? Çünkü şov dünyasındayız. İnsanlar nankörler. Zaten sanat camiası çok nankör. Görüyoruz işte nankörlüğü. Koskoca Erol Köse’nin cenazesinde kaç kişiyiz şurada, değil mi? Ama hiç kimseye mi iyiliği dokunmamış bu insanın? Hiç kimse mi el uzatmamış? Hiç kimse mi onun sayesinde para kazanmamış?
Dünya insan para kazandı; ne konserlere gidildi, ne paralar kazanıldı. Kimin sayesinde? Erol Köse’nin sayesinde. Erol Köse Hakk’ın rahmetine kavuştu, bir de arkasından adamın beddualar ediyorlar, neler neler söylüyorlar. Ya biz Müslüman insanız kardeşim; bir deyin ki ‘Allah razı olsun, hadi hakkım helal olsun’ deyin ya. Tamam, beni üzdün, hakkımı yedin ama ‘Hakkımı helal ediyorum’ deyin ya. Üç günlük dünyadayız, hepimiz gideceğiz öbür tarafa” ifadelerini kullandı.
‘İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİYOR’
Yapımcı Polat Yağcı, “Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bizim yapmış olduğumuz iş biraz kaygan zemin olduğu için iyi günde kötü günde çok şey değişebiliyor. O yüzden herkesin kendi düşüncesi bir şey demiyorum” dedi.
EROL KÖSE KİMDİR?
Erol Köse, Türk müzik yapımcısı, eski şarkıcı, sunucu ve doktordur.
21 Eylül 1965’te Elazığ’da doğdu. Altı yaşındayken ailesiyle Ankara’ya taşındı. Babası emekli astsubay Abdülkadir, annesi Zülfi’dir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (göz hastalıkları uzmanlığı) bitirdi ve bir süre Haydarpaşa ile Kartal Devlet Hastaneleri’nde doktorluk yaptı.
Tıp eğitimi sırasında tesadüfen sahne dünyasına adım attı. Amerikan Kültür’de dans kursunda tanıştığı Erşan Başbuğ ile birlikte Komedi Dans Üçlüsü’nü kurdu. Grup, 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında komik dans ve şov performanslarıyla tanındı, yaklaşık 8 yıl aktif kaldıktan sonra dağıldı.
Grup dağıldıktan sonra yapımcılığa yöneldi. Deniz Arcak’ın albüm teklifiyle başladı, ardından Tarkan, Ayna (1996-2002 arası yoğun çalışma), Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel, Nez gibi birçok sanatçının albümlerini üretti.
1990’lar ve 2000’lerin başında Türk pop müziğinde önemli bir “imparator” olarak anılan prodüktörlerden biri haline geldi. Daha sonra televizyonlarda müzik ve magazin yorumculuğu da yaptı.
23 Mart 2026’da (61 yaşında) İstanbul Sarıyer Maslak’taki rezidansının 16. katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay yerinde not bulunduğu, son dönemde kalp rahatsızlığı ve ALS hastalığı ile mücadele ettiği, yaklaşık üç aydır evden çıkmadığı öğrenildi. Soruşturma devam etmektedir.
Cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.
Erol Köse, hem tıp hem de müzik dünyasında iz bırakan, tartışmalı ama üretken bir isim olarak anılmaktadır.
Sarıyer'de yüksekten düşerek ölen yapımcı Erol Köse'nin cenazesi toprağa verildi
