Ünlü yapımcı Erol Köse’ye veda: Cenazeye kimler geldi, neler yaşandı? İşte detaylar…

‘NEREDE BU ÇELENKLERİN SAHİBİ OLAN İNSANLAR?’

Müzisyen Dora Altınbaşak, “Burada bu kadar çelenk var. Keşke bu çelenklerin hiçbiri olmasaydı. Şurada sadece insanlar olsaydı ve hayır duası etselerdi. Şu anda buradaki çelenklerin bana göre hiçbir anlam ve değeri yok. Bunlar sadece görsel olarak şov amaçlı gönderilen çelenkler. Nerede bu çelenklerin sahibi olan insanlar? Yok değil mi? Çünkü şov dünyasındayız. İnsanlar nankörler. Zaten sanat camiası çok nankör. Görüyoruz işte nankörlüğü. Koskoca Erol Köse’nin cenazesinde kaç kişiyiz şurada, değil mi? Ama hiç kimseye mi iyiliği dokunmamış bu insanın? Hiç kimse mi el uzatmamış? Hiç kimse mi onun sayesinde para kazanmamış?