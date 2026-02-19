Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İSTANBUL'UN YENİ BAŞSAVCISI BELLİ OLDU
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43 yaşında: Kedisi Mino ile kutladı

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43. yaşını kutladı. Başarılı oyuncunun, doğum gününü kedisi ile kutlaması sempati topladı.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43 yaşında: Kedisi Mino ile kutladı - Resim: 1

Ünlü oyuncu, doğum gününü kedisi ile beraber kutladı. "Annem seni çöpte bulalı 43 yıl oldu" yazılı doğum günü pastasını kedisiyle üflerken poz verdi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43 yaşında: Kedisi Mino ile kutladı - Resim: 2

"Sevgili Mino bir yaşıma daha girdim, olduğum halimle, en filtresiz, en normal fotoğrafımızla bir doğum günümde daha benimlesin." notu yürekleri ısıttı.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43 yaşında: Kedisi Mino ile kutladı - Resim: 3

Gürbüz şöyle devam etti "Zaten ailem ve bir avuç kalan arkadaşlarımla bu yeni yaşımda anladım ki, Instagram'a koymadığında da hatırlanıyorsan bazıları için varsın. Çok kıymetli, göstermeden, en sıradan en insan halinle var olmak."

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43 yaşında: Kedisi Mino ile kutladı - Resim: 4

Gürbüz, yeni yaşından umutlu olduğunu takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43 yaşında: Kedisi Mino ile kutladı - Resim: 5


Yeni yaşı için şunları söyledi:

"Geride bıraktığım yaş çok şey öğretti, bayağı da sert geçti ama benim yeni yaşımdan umudum var Mino. Birine dilenecek en güzel dilek, edilecek en güzel duanın 'Allah seni senin gibilerlerle karşılaştırsın' ve 'Yolun hep Allah'tan korkan, kuldan utananlara denk gelsin!' olduğunu anladığım yaşım, hoş geldin."

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43 yaşında: Kedisi Mino ile kutladı - Resim: 6

Aslıhan Gürbüz'ün paylaşımlarında kedisine olan sevgisi büyük takdir topladı.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz 43 yaşında: Kedisi Mino ile kutladı - Resim: 7

Aslıhan Gürbüz'ün doğal pozları da takipçileri tarafından çok beğenildi.

