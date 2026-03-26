Ünlü markanın gıdada hile yaptığı iddia edildi: Her yakalandığında isim değiştiriyor

Gıda Dedektifi tarafından paylaşılan bilgilere göre, İzmir Selçuk'ta faaliyet gösteren SSC Grup Tarım Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti., zeytinyağına düşük maliyetli tohum yağları karıştırdığı iddiasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın radarına girdi. Platform, firmanın her yakalandığında yeni bir marka ismiyle piyasaya çıktığını ve bu yöntemle tam 46 farklı marka üzerinden tüketiciye ulaştığını iddia etti.