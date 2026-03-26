Gıda Dedektifi tarafından paylaşılan bilgilere göre, İzmir Selçuk'ta faaliyet gösteren SSC Grup Tarım Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti., zeytinyağına düşük maliyetli tohum yağları karıştırdığı iddiasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın radarına girdi. Platform, firmanın her yakalandığında yeni bir marka ismiyle piyasaya çıktığını ve bu yöntemle tam 46 farklı marka üzerinden tüketiciye ulaştığını iddia etti.
Ünlü markanın gıdada hile yaptığı iddia edildi: Her yakalandığında isim değiştiriyor
İzmir merkezli bir zeytinyağı firmasının 2024 yılından bu yana 82 kez Bakanlık listesine girdiğini ileri sürüldü. İddiaya göre firma, 46 farklı marka ismiyle tağşişle ürün satmaya devam ediyor.Derleyen: Süleyman Çay
Paylaşılan verilerde, firmanın kullandığı iddia edilen markaların isimlerinde özellikle güven telkin eden kavramların seçildiği görülüyor. "Ayvalık Kooperatif", "Efe Organic", "Edremit Sofram" ve "Geyikli Gold" gibi bölge ve doğallık vurgusu yapan isimlerin, tüketicide "saf zeytinyağı" algısı oluşturmak için kullanıldığı ileri sürülüyor.
Platformun derlediği ve firmanın tağşiş yaptığı iddia edilen geniş listede şu markalar dikkat çekiyor:
1926 Mehmet Selim Efendi
Alatepe Organik
Arden Ayvalık
Aydın Egenin Efesi
Ayvalık
Ayvalık Kooperatif
Ayvalık Köy Birlik
Ayvalık Köy Koop
Azm Ayvalık
Bizim Ayvalık
Çakır Ada
Damlam Ayvalık
Damlam Ayvalık Extra Virgin
Doğal Ürünler Efe Organic
Edremit Gömeç
Edremit Sofram
Efebeyi
Ege Belenkaya
Ege Sızma
Ege Tarım Birlik
Egeden
Egelim
Gemlik
Geyikli Gold
Gold Ayvacık
Güney Egeden
Köy Tat
Lux Ayvalık
Lux Ayvalık Körfezim
Olive Santo
Öz Tadım
Özdedeoğlu
Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi
Sazlıköy
Sicilyağ Ege'den
Tepeköy
Tvk Tarım
Yeni Ayvalık
Yeni Egeden
Yeni Körfez
Yeni Mudanya Köy-Koop
Yeşil Ayvalık
Zeytinada
Zeytinbağı Trilye
Zeytinbeyli
Zeytinören