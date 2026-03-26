26 Mart 2026 Perşembe
Anasayfa Ekonomi Ünlü markanın gıdada hile yaptığı iddia edildi: Her yakalandığında isim değiştiriyor

İzmir merkezli bir zeytinyağı firmasının 2024 yılından bu yana 82 kez Bakanlık listesine girdiğini ileri sürüldü. İddiaya göre firma, 46 farklı marka ismiyle tağşişle ürün satmaya devam ediyor.

Gıda Dedektifi tarafından paylaşılan bilgilere göre, İzmir Selçuk'ta faaliyet gösteren SSC Grup Tarım Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti., zeytinyağına düşük maliyetli tohum yağları karıştırdığı iddiasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın radarına girdi. Platform, firmanın her yakalandığında yeni bir marka ismiyle piyasaya çıktığını ve bu yöntemle tam 46 farklı marka üzerinden tüketiciye ulaştığını iddia etti.

Paylaşılan verilerde, firmanın kullandığı iddia edilen markaların isimlerinde özellikle güven telkin eden kavramların seçildiği görülüyor. "Ayvalık Kooperatif", "Efe Organic", "Edremit Sofram" ve "Geyikli Gold" gibi bölge ve doğallık vurgusu yapan isimlerin, tüketicide "saf zeytinyağı" algısı oluşturmak için kullanıldığı ileri sürülüyor.

Platformun derlediği ve firmanın tağşiş yaptığı iddia edilen geniş listede şu markalar dikkat çekiyor:

1926 Mehmet Selim Efendi

Alatepe Organik

Arden Ayvalık

Aydın Egenin Efesi

Ayvalık

Ayvalık Kooperatif

Ayvalık Köy Birlik

Ayvalık Köy Koop

Azm Ayvalık

Bizim Ayvalık

Çakır Ada

Damlam Ayvalık

Damlam Ayvalık Extra Virgin

Doğal Ürünler Efe Organic

Edremit Gömeç

Edremit Sofram

Efebeyi

Ege Belenkaya

Ege Sızma

Ege Tarım Birlik

Egeden

Egelim

Gemlik

Geyikli Gold

Gold Ayvacık

Güney Egeden

Köy Tat

Lux Ayvalık

Lux Ayvalık Körfezim

Olive Santo

Öz Tadım

Özdedeoğlu

Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi

Sazlıköy

Sicilyağ Ege'den

Tepeköy

Tvk Tarım

Yeni Ayvalık

Yeni Egeden

Yeni Körfez

Yeni Mudanya Köy-Koop

Yeşil Ayvalık

Zeytinada

Zeytinbağı Trilye

Zeytinbeyli

Zeytinören

Kaynak: Diğer
