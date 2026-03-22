Küresel tüketim ürünleri piyasasında önemli bir satış süreci yaşanıyor. Dove sabunlarından Knorr bulyonlarına kadar birçok ürünün üretiminde pay sahip olan Birleşik Krallık merkezli Unilever, stratejik bir dönüşüm adı altında gıda iş kolunu ana bünyeden koparıyor.
Ünlü gıda devi satılıyor: Türkiye’de herkesin kullandığı ürünleri üretiyordu
Türkiye'de neredeyse her mutfağa giren ürünlerin sahibi olan dünya devi Unilever, gıda birimini satma kararı aldı. On milyarlarca dolarlık bu dev operasyonla, markalar ABD merkezli McCormick’e devredilecek.Derleyen: Baran Yalçın
The Wall Street Journal'ın haberine göre, gıda birimi ABD merkezli baharat ve sos imparatoru McCormick ile birleşmek üzere masaya oturdu. Bu hamle ile Türkiye'deki en ünlü markalar artık tamamen farklı bir sermaye grubunun kontrolüne geçecek.
KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİĞE YÖNELECEK
140 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Unilever, bu satışla beraber rotasını tamamen kişisel bakım ve kozmetiğe kırıyor. Birleşme yaşanırsa, Knorr ve Hellmann’s gibi ikonik markalar McCormick bünyesine geçecek; Unilever ise yalnızca şampuan, sabun ve ev bakım ürünlerine odaklanacak.
Şirketin "hantallıktan kurtulma" olarak tanıttığı bu tablo, aslında küresel tekellerin kârlılığı en yüksek alanlara yönelip diğer birimleri "paketleyip satma" stratejisinin son halkası.
ON MİLYARLARCA DOLARLIK 'HİSSE DEĞİŞİMİ'
Anlaşmanın birkaç hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor. McCormick, bu satın alma ile dünyadaki sos ve baharat hakimiyetini pekiştirmeyi hedeflerken, Unilever dondurma birimini (Magnum, Ben & Jerry’s) ayırmasından sonra gıdadan da tamamen kopmuş olacak.
On milyarlarca dolar değerindeki bu dev birleşmenin "hisse değişimi" yoluyla gerçekleşmesi bekleniyor.