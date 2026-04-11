Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
Anasayfa Yaşam Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor

Muş’ta üniversite öğrencisi Sibel Aslan, el emeği ile ördüğü çantaları sosyal medya üzerinden satışa sunarak eğitim masraflarını karşılıyor. Genç girişimci, kurduğu markayı dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Cansu İşcan
Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 1

Muş’ta yaşayan üniversite öğrencisi Sibel Aslan, el emeğiyle ördüğü çantaları satarak hem gelir elde ediyor hem de eğitim hayatını sürdürüyor.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 2

Sosyal medya üzerinden satışa sunduğu ürünlerle kısa sürede dikkat çeken Aslan, gördüğü ilgiden memnun. Halk Eğitim Merkezi kurslarında öğrendiği örgü çanta yapımını zamanla geliştiren Aslan, ilk olarak yakın çevresi ve ailesi için üretim yaptı.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 3

Ürünlerinin beğenilmesi üzerine öğretmenlerinin de tavsiyesiyle bu işi ticarete dönüştürmeye karar verdi.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 4

Açtığı sosyal medya hesapları üzerinden çantalarını paylaşan Aslan, gelen talepler doğrultusunda üretimini artırdı. Hem üniversite harçlığını çıkarmayı hem de ailesine yük olmamayı amaçlayan genç girişimci, el emeği ürünlere gösterilen ilgiden oldukça memnun.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 5

Kendi markasını oluşturma yolunda emin adımlarla ilerleyen Aslan, hedefinin sadece çanta üretimiyle sınırlı kalmayıp farklı ürünlerle markasını büyütmek ve uluslararası pazara açılmak olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 6

Genç girişimci Aslan, "Aslında bu bir hevesle başladı. Halk Eğitim Merkezi kurslarında Hande hocamdan hevesle öğrendim. Öğrenip başladığım bir çantaydı. Çevremdekilere, aileme; ailemdekilere yaptım ve bayağı bir rağbet gördü.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 7

Herkes beğendi. Zeliha hocam, işletme hocam ve üniversitedeki hocamın tavsiyesi üzerine "Neden bunu bir ticarete dönüştürmeyeyim" diye konuştuk.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 8

Şimdi bir sosyal medya hesabı açıp yaptığım el emeği ürünleri oradan paylaşmaya, çantalarımı satmaya karar verdik.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 9

Bu süreçte hem gelir elde etmeye hem de üniversite harçlığımı çıkarmaya çalışıyorum. Aileme yük olmadan eğitim hayatımı sürdürmeye karar verdim. Şu anlık süreç bu şekilde, adım adım ilerliyoruz.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 10

Amacım markamı dünya çapında tanıtmak ve sadece çantayla sınırlı kalmayıp her türlü ürünü üreterek belli bir seviyeye gelebilmek.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 11

Bu alanda en büyük destekçilerim; kadınlar, ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarım. Hepsi bu konuda bana çok büyük destek sağlıyor" dedi.

Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 12
Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 13
Üniversite öğrencisi genç kız el emeği çantaları ile kazanç sağlıyor - Resim: 14
Kaynak: İHA
