Anasayfa Magazin Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü karakterine hayat veren Erhan Ufak oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti. Erhan Ufak’ı görenler şimdi tanıyamıyor.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 1

“Kurtlar Vadisi” dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Erhan Ufak, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakan Güllü Erhan'ı görenler tanıyamıyor.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 2

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufak gibi birbirinden başarılı oyuncularla bir dönemin efsanevi dizisi Kurtlar Vadisi’nde rol alan Erhan Ufak dizi bitmesine rağmen hala gündeme geliyor.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 3

Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Dizideki oyuncuların son halleri ise zaman zaman gündeme geliyor. Bu kez dizinin Güllü’sü Erhan Ufak son haliyle dikkat çekti.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 4

140 KİLODAN 85 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 5

OYUNCULUĞU BIRAKIP ÜLKEYİ TERK ETTİ

Kurtlar Vadisi'nin ardından ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak, Türkiye'yi terk ederek yeni bir hayata adım attı. Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada kendi işini kurdu.

Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü olmayı başardı.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 6

Ufak; açtığı Türk Sanat Akademisi için "Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 7

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Güllü Erhan'ın son haline sosyal medyada; 'gençleşmiş resmen', 'tek değişen şey yıllar', 'yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapılıyor.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 8
Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 9
Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 10
Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor - Resim: 11
Kaynak: Haber Merkezi
