Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor

OYUNCULUĞU BIRAKIP ÜLKEYİ TERK ETTİ

Kurtlar Vadisi'nin ardından ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak, Türkiye'yi terk ederek yeni bir hayata adım attı. Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada kendi işini kurdu.

Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü olmayı başardı.