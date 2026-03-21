Yeniçağ Gazetesi
21 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda

Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda

Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'a 3 dev takım talip oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 1

Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, bonservis bedeliyle gündeme gelmişti.

1 9
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 2

Tecrübeli eldiven, kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

2 9
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 3

LIVERPOOL MAÇINDA DAMGA VURDU

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında 4 gol yemesine rağmen 10 kurtarış yapıp 1 de penaltı kurtaran Uğurcan Çakır’a taliplerin çıktığı öne sürüldü.

3 9
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 4

3 PREMIER LİG DEVİ DEVREDE

Türkiye Gazetesi’ne göre Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa’nın deneyimli kaleci için girişimlere hazırlandığı ifade edildi.

4 9
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 5

30 MİLYON EURO

Haberde, üç İngiltere Premier Lig ekibinin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

5 9
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 6

Teknik ekibin performansından son derece memnun olduğu başarılı file bekçisiyle ilgili nihai kararın ise sezon sonunda gelecek tekliflere göre verileceği kaydedildi.

6 9
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 7

SEZON PERFORMANSI

Uğurcan, bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maça çıkarken kalesinde 35 gol gördü; 14 maçta ise kalesinde gole geçit vermedi.

7 9
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 8

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YILDIZLAŞMIŞTI

Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçı dışında birçok maçta da gösterdiği performansla yıldızlaşmıştı. Uğurcan, Monaco karşısında da penaltı çıkarmıştı.

8 9
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda - Resim: 9

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro