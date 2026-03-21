Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, bonservis bedeliyle gündeme gelmişti.
Uğurcan Çakır için 3 dünya devi sırada: Galatasaray'a transfer teklifi yolda
Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'a 3 dev takım talip oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Tecrübeli eldiven, kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
LIVERPOOL MAÇINDA DAMGA VURDU
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında 4 gol yemesine rağmen 10 kurtarış yapıp 1 de penaltı kurtaran Uğurcan Çakır’a taliplerin çıktığı öne sürüldü.
3 PREMIER LİG DEVİ DEVREDE
Türkiye Gazetesi’ne göre Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa’nın deneyimli kaleci için girişimlere hazırlandığı ifade edildi.
30 MİLYON EURO
Haberde, üç İngiltere Premier Lig ekibinin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Teknik ekibin performansından son derece memnun olduğu başarılı file bekçisiyle ilgili nihai kararın ise sezon sonunda gelecek tekliflere göre verileceği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Uğurcan, bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maça çıkarken kalesinde 35 gol gördü; 14 maçta ise kalesinde gole geçit vermedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YILDIZLAŞMIŞTI
Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçı dışında birçok maçta da gösterdiği performansla yıldızlaşmıştı. Uğurcan, Monaco karşısında da penaltı çıkarmıştı.
