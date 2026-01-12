Ufuk Beydemir’den dikkat çeken hamle: Yeni bir aşk mı doğuyor?

Öte yandan Beydemir’in, Manifest grubuyla adından söz ettiren ve grubun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zeynep Oktay’ın paylaşımlarına kalp bıraktığı fark edildi. Bu etkileşim, ikilinin yeni bir tanışma sürecinde olabileceği şeklinde yorumlandı. Kulislere yansıyan iddialara göre ilk adımın Ufuk Beydemir’den geldiği konuşuluyor.