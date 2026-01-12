“Ay Tenli Kadın” adlı şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beydemir, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, 2022 yılında İtalya’da gerçekleşen sade ve sürpriz bir törenle oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evlenmişti.
Ufuk Beydemir’den dikkat çeken hamle: Yeni bir aşk mı doğuyor?
Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile üç ay önce yollarını ayıran şarkıcı Ufuk Beydemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.Hande Karacan
AYRILIĞI BÖYLE DUYURMUŞLARDI
Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda yaptıkları ortak açıklamayla boşandıklarını kamuoyuna duyurmuştu. Açıklamada, ayrılık kararını karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde aldıklarını vurgulayan ikili, özel hayatlarına gösterilecek hassasiyet için takipçilerinden anlayış istemişti.
Üç yıllık evliliklerini tek celsede noktalayan çiftin ardından Ufuk Beydemir’in sosyal medya hamlesi dikkat çekti.
Instagram hesabından soru-cevap yapan ünlü şarkıcı, kariyerinde en güçlü döneminin şu an olduğunu dile getirirken, sakızdan çıkan bir aşk falını da paylaşarak takipçilerinin ilgisini topladı.
Öte yandan Beydemir’in, Manifest grubuyla adından söz ettiren ve grubun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zeynep Oktay’ın paylaşımlarına kalp bıraktığı fark edildi. Bu etkileşim, ikilinin yeni bir tanışma sürecinde olabileceği şeklinde yorumlandı. Kulislere yansıyan iddialara göre ilk adımın Ufuk Beydemir’den geldiği konuşuluyor.
UFUK BEYDEMİR KİMDİR?
Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Beydemir aslen Elazığlı olan Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörü.
2025 itibarıyla 33 yaşında. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi aldı. Şarkıcılıkla tanınması 2016 yılında "Ay Tenli Kadın" adlı performansıyla başladı, 2018 yılında ilk albümü Sevda Gibi'yi çıkardı ve ödüller kazandı. İpek Filiz Yazıcı ile yaklaşık iki yıl önce evlendi, ancak 2025 yılında çift boşanma kararı aldı.
İpek Filiz Yazıcı ise 6 Ekim 2001 doğumlu, aslen Trabzon'un Of ilçelidir. Oyunculuk kariyerine 2016'da başladı ve Netflix'in Aşk 101 dizisinde başrol oynadı. İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in evliliği sosyal medya üzerinden tanışmaları sonrası başladı ve 2022'de Roma'da dünyaevine girdi.