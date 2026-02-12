A Milli Takımımızın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Milli Takımızın grubunda Fransa, Belçika ve İtalya yer aldı. İşte diğer gruplar...