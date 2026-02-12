A Milli Takımımızın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Milli Takımızın grubunda Fransa, Belçika ve İtalya yer aldı. İşte diğer gruplar...
UEFA Uluslar Ligi’nde gruplar belli oldu
Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen kura çekiminde A Milli Takımımız, Fransa, Belçika ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. UEFA Uluslar Ligi’nde diğer gruplar da netleşti.İbrahim Doğanoğlu
