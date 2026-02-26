Henüz 19 yaşında: Fiorentina'yı darmaduman etti, herkes onu konuşuyor

Fiorentina, uzatmaların 2. devresinde Fagioli ve Romanchuk (kk.) attığı gollerle skoru 2-3'e getirdi, Polonya ekibi maçın 118. dakikasında J. Imaz ile golü atıp skoru 2-4'e getirse de bu skor yeterli olmadı ve İtalyan ekibi turu geçen taraf oldu.