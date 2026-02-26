Henüz 19 yaşında: Fiorentina'yı darmaduman etti, herkes onu konuşuyor

Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
Konferans Ligi maçında Bialystok’un 19 yaşındaki yıldızı Bartosz Mazurek, Fiorentina karşısında hat-trick yaparak izleyenleri büyüledi, ancak takım turu geçemedi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-offunda unutulmaz bir maç yaşandı

Polonya'da oynanan ilk maçta İtalyan ekibi Fiorentina karşısında 3-0'lık yenilgi alan Polonya ekibi J. Bialystok, rövanş için İtalya’ya gitti.

İtalya'da oynanan maçta, Polonya ekibi 90 dakikayı 0-3 önde bitirerek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Karşılaşmada Bialystok’un 19 yaşındaki genç yıldızı Bartosz Mazurek sahneye çıktı.

Orta saha oyuncusu, gösterdiği etkileyici performansın dışında hat-trick yaptı. Gollerini 23, 45+3 ve 49. dakikalarda kaydeden genç futbolcu, hem İtalyan rakiplerini hem de futbolseverleri büyüledi.

Ancak Bialystok’un genç yıldızının bu müthiş performansı, takımı adına yeterli olmadı.

Fiorentina, uzatmaların 2. devresinde Fagioli ve Romanchuk (kk.) attığı gollerle skoru 2-3'e getirdi, Polonya ekibi maçın 118. dakikasında J. Imaz ile golü atıp skoru 2-4'e getirse de bu skor yeterli olmadı ve İtalyan ekibi turu geçen taraf oldu.

Buna rağmen Bialystok’un 19 yaşındaki yıldızının sergilediği performans uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

