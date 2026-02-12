Yeniçağ Gazetesi
UEFA açıkladı: İşte Türk takımlarının geçtiğimiz sezonki kazançları

UEFA açıkladı: İşte Türk takımlarının geçtiğimiz sezonki kazançları

UEFA, 2024/25 sezonunda kulüplere dağıtılan ödül miktarlarını açıkladı; PSG zirvede yer alırken, Galatasaray en çok kazanan Türk takımı oldu.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
UEFA, 2024/25 sezonunda kulüplere dağıttığı ödül miktarlarını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, Başakşehir Konferans Ligi'nde yer almıştı. İşte Türk takımlarının kazandığı paralar...

18.3 milyon euro | Galatasaray

15.6 milyon euro | Fenerbahçe

10.7 milyon euro | Beşiktaş

6.91 milyon euro | Başakşehir

0.59 bin euro | Galatasaray Kadın Takımı

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG ise 144,415 milyon Euro gelirle zirvede yer aldı.

Kaynak: AA
