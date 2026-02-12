UEFA, 2024/25 sezonunda kulüplere dağıttığı ödül miktarlarını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, Başakşehir Konferans Ligi'nde yer almıştı. İşte Türk takımlarının kazandığı paralar...
UEFA açıkladı: İşte Türk takımlarının geçtiğimiz sezonki kazançları
UEFA, 2024/25 sezonunda kulüplere dağıtılan ödül miktarlarını açıkladı; PSG zirvede yer alırken, Galatasaray en çok kazanan Türk takımı oldu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
18.3 milyon euro | Galatasaray
15.6 milyon euro | Fenerbahçe
10.7 milyon euro | Beşiktaş
6.91 milyon euro | Başakşehir
0.59 bin euro | Galatasaray Kadın Takımı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG ise 144,415 milyon Euro gelirle zirvede yer aldı.
Kaynak: AA